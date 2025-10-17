Giá xăng dầu hôm nay (17-10): Chìm trong sắc đỏ

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới mất hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 16-10, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí sẽ sớm gặp nhau tại Hungary để thảo luận về chấm dứt xung đột ở Ukraine. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về sự bất ổn về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 0,85 USD, tương đương 1,37%, xuống còn 61,06 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 0,81 USD, tương đương 1,39%, xuống mức 57,46 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 5-5.

Tổng thống Trump cho biết, ông và người đồng cấp Nga thống nhất gặp nhau tại Budapest trong thời gian tới để bàn về giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine, tuy nhiên thời gian cụ thể chưa được công bố.

“Căng thẳng địa chính trị giữa Nga, Mỹ và Ukraine đang có dấu hiệu tái phát”, ông Tim Snyder, chuyên gia kinh tế tại Matador Economics nhận định. Theo ông, điều này khiến một số nhà đầu tư bắt đầu rút khỏi thị trường.