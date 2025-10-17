Giá xăng dầu hôm nay (17-10): Chìm trong sắc đỏ

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới mất hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 16-10, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí sẽ sớm gặp nhau tại Hungary để thảo luận về chấm dứt xung đột ở Ukraine. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về sự bất ổn về nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 0,85 USD, tương đương 1,37%, xuống còn 61,06 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 0,81 USD, tương đương 1,39%, xuống mức 57,46 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 5-5.
Tổng thống Trump cho biết, ông và người đồng cấp Nga thống nhất gặp nhau tại Budapest trong thời gian tới để bàn về giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine, tuy nhiên thời gian cụ thể chưa được công bố.
“Căng thẳng địa chính trị giữa Nga, Mỹ và Ukraine đang có dấu hiệu tái phát”, ông Tim Snyder, chuyên gia kinh tế tại Matador Economics nhận định. Theo ông, điều này khiến một số nhà đầu tư bắt đầu rút khỏi thị trường.
Thêm vào đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của nước này đã tăng thêm 3,5 triệu thùng trong tuần trước, lên mức 423,8 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 288.000 thùng theo khảo sát của Reuters.
“Báo cáo này có phần bất lợi cho thị trường, khi lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ tăng mạnh. Dù lượng sản phẩm chưng cất giảm phần nào giúp cân bằng, nhưng nhu cầu tiêu thụ dầu lại giảm đáng kể so với tuần trước”, chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định.
Trong khi đó, giới đầu tư đang theo dõi khả năng Ấn Độ sẽ ngừng nhập khẩu dầu từ Nga, động thái này có thể làm thay đổi dòng chảy thương mại và thúc đẩy nhu cầu từ các nguồn cung khác.
Tổng thống Trump cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết rằng nước này sẽ ngừng mua dầu từ Nga.
“Đây là tín hiệu tích cực đối với giá dầu thô, bởi việc mất đi một khách hàng lớn có thể khiến thị trường dầu Nga rơi vào thế khó”, ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG nhận định.
Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã bắt đầu lên kế hoạch cắt giảm dần lượng dầu nhập từ Nga. Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ cho biết, mục tiêu chính của họ vẫn là đảm bảo giá năng lượng ổn định và nguồn cung an toàn, không đưa ra bình luận trực tiếp nào về phát biểu của Tổng thống Trump.
Tại Nga, nguồn cung sản phẩm dầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Nhiều nhà máy lọc dầu buộc phải hoãn kế hoạch bảo dưỡng để duy trì nguồn cung trong nước và xuất khẩu. Mới đây, nhà máy Saratov bị tấn công, còn nhà máy Ufaneftekhim của Rosneft phải ngừng một phần hoạt động.
Các chuyên gia cho rằng, sự sụt giảm trong nguồn cung năng lượng từ Nga sẽ giúp giá xăng dầu thế giới có thêm điểm tựa. Theo chuyên gia Tamas Varga của PVM, mức giá thấp nhất của dầu Brent trong năm nay là 58,4 USD/thùng có thể sẽ rất khó bị phá vỡ.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.226 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.903 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.423 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.406 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.371 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 16-10. Theo đó, giá xăng, dầu tăng-giảm tùy từng mặt hàng. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, dầu mazut giảm 437 đồng/kg.
Theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 43 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 24 lần tăng, 19 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
