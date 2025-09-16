Giá xăng dầu hôm nay (16-9): Bật tăng

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch đầu tuần khi thị trường theo dõi ảnh hưởng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc các nước NATO ngừng mua dầu từ Moscow.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 15-9, giá dầu Brent tăng 0,45 USD/thùng (tương đương 0,67%), lên mức 67,44 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,61 USD/thùng (tương đương 0,97%), lên mức 63,30 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 15-9. Ảnh minh họa: Reuters
Ông Phil Flynn, chuyên gia cấp cao tại Price Futures Group cho biết, giá dầu được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung dầu, cùng với áp lực ngày càng lớn từ Washington đối với người mua dầu từ Nga.
Cả hai loại dầu đều tăng hơn 1% trong tuần trước, khi Ukraine tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, bao gồm cảng xuất khẩu dầu lớn nhất Primorsk và nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong hai nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Nga.
Các nhà phân tích của JPMorgan, do bà Natasha Kaneva dẫn đầu, nhận định rằng, cuộc tấn công cho thấy khả năng gián đoạn thị trường dầu mỏ quốc tế ngày càng lớn, từ đó có thể đẩy giá dầu tăng.
Cảng Primorsk có công suất bơm khoảng 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, đóng vai trò là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng và là cảng lớn nhất tại miền Tây nước Nga.
Trong khi đó, nhà máy lọc dầu Kirishi, do công ty Surgutneftegaz vận hành, xử lý khoảng 17,7 triệu tấn dầu thô mỗi năm, chiếm 6,4% tổng sản lượng dầu của cả nước Nga.
|Ảnh minh họa: Reuters
Áp lực đang gia tăng đối với Nga khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tái khẳng định sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng châu Âu cũng cần có hành động tương xứng với Mỹ.
Ông Trump nói rằng, châu Âu đang mua dầu từ Nga và ông không muốn họ làm như vậy. Ông cho rằng các lệnh trừng phạt mà châu Âu áp đặt hiện nay là chưa đủ mạnh và ông sẵn sàng áp thêm lệnh trừng phạt, nhưng châu Âu cần phải siết chặt trừng phạt để phù hợp với hành động của Mỹ.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng theo dõi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung diễn ra tại Madrid (Tây Ban Nha) từ ngày 14-9, trong bối cảnh Mỹ kêu gọi các đồng minh áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc do nước này mua dầu mỏ của Nga.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu lọc dầu mạnh từ Trung Quốc và lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc phần nào kìm hãm đà tăng giá dầu.
Theo Reuters, giới đầu tư đang chờ đợi quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 16 và 17-9. Lãi suất thấp hơn có thể kích thích nhu cầu về nhiên liệu.
Tuần trước, dữ liệu việc làm của Mỹ yếu cùng với lạm phát gia tăng đã làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới này, đồng thời cũng là quốc gia tiêu thụ dầu nhiều nhất.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16-9 cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.756 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.400 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.643 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.368 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.090 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 11-9. Theo đó, giá xăng giảm 39-95 đồng/lít; giá dầu (trừ dầu mazut) tăng 54-170 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít, dầu diesel tăng 170 đồng/lít, dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, riêng dầu mazut giảm 286 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN