Giá xăng dầu hôm nay (16-9): Bật tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch đầu tuần khi thị trường theo dõi ảnh hưởng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc các nước NATO ngừng mua dầu từ Moscow.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 15-9, giá dầu Brent tăng 0,45 USD/thùng (tương đương 0,67%), lên mức 67,44 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,61 USD/thùng (tương đương 0,97%), lên mức 63,30 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 15-9. Ảnh minh họa: Reuters

Ông Phil Flynn, chuyên gia cấp cao tại Price Futures Group cho biết, giá dầu được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung dầu, cùng với áp lực ngày càng lớn từ Washington đối với người mua dầu từ Nga.