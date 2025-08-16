Giá xăng dầu hôm nay (16-8): Chìm trong sắc đỏ

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới giảm gần 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 15-8, khi giới đầu tư chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin - sự kiện có thể mở đường cho việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Moscow.
Cụ thể, giá dầu Brent giảm 0,99 USD, tương đương 1,5%, xuống còn 65,85 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng mất 1,16 USD, tương đương 1,8%, xuống còn 62,8 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới mất gần 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 15-8. Ảnh minh họa: Fox Business
Tổng thống Trump hôm 15-8 đã đến Alaska để chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Putin. Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt thứ cấp với các quốc gia mua dầu của Nga nếu tiến trình hòa bình không có tiến triển.
Theo hãng tin Interfax, Tổng thống Putin cũng đã đến Anchorage. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga kỳ vọng cuộc gặp sẽ mang lại kết quả.
Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao tại BOK Financial nhận định, nếu cuộc gặp không đạt được thỏa thuận, ông Trump có thể gây áp lực thuế lên Ấn Độ và Trung Quốc do liên quan đến nhập khẩu dầu từ Nga. “Nếu không có lệnh ngừng bắn nào, điều đó được xem là yếu tố tiêu cực đối với giá dầu trong ngắn hạn”, ông Kissler nói thêm.
Tính chung cả tuần, giá dầu WTI giảm 1,7%, trong khi dầu Brent mất 1,1%.
Thị trường cũng chịu tác động từ dữ liệu kinh tế suy yếu của Trung Quốc. Sản lượng công nghiệp nước này giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, trong khi doanh số bán lẻ tăng chậm nhất kể từ tháng 12-2024. Điều này gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư.
|Tính chung cả tuần, dầu WTI giảm 1,7%, trong khi dầu Brent mất 1,1%. Ảnh minh họa: Getty Images
Sản lượng chế biến dầu tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sản lượng này vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục của tháng 6. Đồng thời, xuất khẩu sản phẩm dầu của Trung Quốc cũng tăng, cho thấy nhu cầu nhiên liệu trong nước đang yếu đi.
Theo dữ liệu từ Baker Hughes, dự báo, dư nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục gây áp lực lên giá. Số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ - chỉ báo cho nguồn cung tương lai, tăng lên 412 giàn trong tuần này.
Các chuyên gia phân tích của Bank of America hôm 13-8 cho biết, họ đã mở rộng dự báo dư cung trên thị trường dầu, do sản lượng từ nhóm OPEC+ tiếp tục tăng. Ngân hàng này dự báo thị trường sẽ dư thừa trung bình 890.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 7-2025 đến tháng 6-2026. Dự báo này được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định thị trường dầu đang “phình to” sau các đợt tăng sản lượng gần đây của OPEC+.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.354 đồng/lít.
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.884 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.077 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.020 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.268 đồng/kg.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 14-8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Giá xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít, dầu diesel giảm 723 đồng/lít, dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, dầu mazut giảm 379 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các sản phẩm xăng E5-RON 92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.
THẢO NHIÊN