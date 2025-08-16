Giá xăng dầu hôm nay (16-8): Chìm trong sắc đỏ

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm gần 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 15-8, khi giới đầu tư chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin - sự kiện có thể mở đường cho việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 0,99 USD, tương đương 1,5%, xuống còn 65,85 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng mất 1,16 USD, tương đương 1,8%, xuống còn 62,8 USD/thùng.

Giá dầu thế giới mất gần 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 15-8. Ảnh minh họa: Fox Business



Tổng thống Trump hôm 15-8 đã đến Alaska để chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Putin. Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt thứ cấp với các quốc gia mua dầu của Nga nếu tiến trình hòa bình không có tiến triển.