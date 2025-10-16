Giá xăng dầu hôm nay (16-10): Thấp nhất trong 5 tháng qua

Giá dầu thế giới
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15-10, giá dầu đã chạm đáy xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về tình trạng dư cung vào năm 2026.
Cụ thể, giá dầu Brent giảm 0,48 USD, tương đương 0,8%, xuống còn 61,91 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 0,43 USD, tương đương 0,7%, xuống còn 58,27 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 7-5, đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp.
Ngân hàng Bank of America dự báo, giá dầu Brent có thể giảm xuống dưới 50 USD/thùng nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, trong khi sản lượng của OPEC+ tăng mạnh.
Cùng với nỗi lo dư cung, thị trường năng lượng cũng chịu ảnh hưởng từ diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, khi hai quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới áp thêm phí cảng đối với các tàu chở hàng qua lại giữa hai nước. Những động thái "ăn miếng trả miếng" này có thể làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa toàn cầu.
Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế lên 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và siết quy định xuất khẩu phần mềm từ ngày 1-11.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định, Washington không muốn làm căng thẳng thêm cuộc xung đột thương mại, đồng thời cho biết, Tổng thống Trump sẵn sàng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.
Tại Trung Quốc, áp lực giảm phát vẫn tiếp diễn khi cả chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất đều giảm trong tháng 9. Thị trường bất động sản suy yếu kéo dài cùng với căng thẳng thương mại tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh tế nước này.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran nhận định, những rủi ro mới có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng kinh tế, khiến việc cắt giảm lãi suất cơ bản trở nên cấp thiết hơn. Chính sách tiền tệ nới lỏng có thể thúc đẩy tăng trưởng và nhu cầu tiêu thụ dầu.
Ông Yang An, chuyên gia tại Haitong Futures nhận định: “Ngoài yếu tố chính trị, mức độ dư cung thể hiện qua biến động tồn kho dầu thô toàn cầu đang là chỉ báo quan trọng nhất cho xu hướng giá hiện nay. Nếu lượng tồn kho tiếp tục tăng, giá dầu sẽ khó phục hồi trong quý IV”.
Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý đến số liệu dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ, vốn được xem là tín hiệu quan trọng phản ánh cung - cầu thực tế. Theo khảo sát sơ bộ của Reuters, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 10-10 được dự báo tăng khoảng 200.000 thùng so với tuần trước đó.
Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh dư cung tiềm ẩn và căng thẳng thương mại chưa hạ nhiệt, giá dầu có thể tiếp tục dao động quanh vùng 58 - 63 USD/thùng trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, nếu OPEC+ điều chỉnh chính sách sản lượng hoặc Fed hạ lãi suất mạnh hơn dự kiến, qua đó kích thích nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, thị trường dầu mỏ có thể phục hồi nhẹ trở lại vào cuối năm 2025.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16-10, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.138 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.729 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.604 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.434 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.808 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 9-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít, dầu diesel giảm 434 đồng/lít, dầu hỏa giảm 571 đồng/lít và dầu mazut giảm 562 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
