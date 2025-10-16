Giá xăng dầu hôm nay (16-10): Thấp nhất trong 5 tháng qua

Giá dầu thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15-10, giá dầu đã chạm đáy xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về tình trạng dư cung vào năm 2026.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 0,48 USD, tương đương 0,8%, xuống còn 61,91 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 0,43 USD, tương đương 0,7%, xuống còn 58,27 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 7-5, đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp.

Ngân hàng Bank of America dự báo, giá dầu Brent có thể giảm xuống dưới 50 USD/thùng nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, trong khi sản lượng của OPEC+ tăng mạnh.