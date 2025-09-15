Giá xăng dầu hôm nay (15-9): Áp lực giảm giá

Giá dầu thế giới

Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 15-9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,14 USD/thùng (tương đương 0,21%), xuống mức 66,85 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,10 USD/thùng (tương đương 0,16%), xuống mức 62,59 USD/thùng.

Một trong những yếu tố chính gây sức ép lên giá dầu hiện nay là việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 10-2025. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phục hồi thị phần của OPEC+. Điều này sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng nhanh hơn dự kiến trong năm nay, do sản lượng dự kiến tăng của OPEC+ và Nga.