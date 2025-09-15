Giá xăng dầu hôm nay (15-9): Áp lực giảm giá

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 15-9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,14 USD/thùng (tương đương 0,21%), xuống mức 66,85 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,10 USD/thùng (tương đương 0,16%), xuống mức 62,59 USD/thùng.
Một trong những yếu tố chính gây sức ép lên giá dầu hiện nay là việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 10-2025. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phục hồi thị phần của OPEC+. Điều này sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng nhanh hơn dự kiến trong năm nay, do sản lượng dự kiến tăng của OPEC+ và Nga.
“Các dự báo bi quan của IEA đang gây áp lực lớn lên giá dầu, cho thấy thị trường sẽ dư cung nghiêm trọng trong năm tới”, chuyên gia phân tích tại Commerzbank Carsten Fritsch nhận định.
|Nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng nhanh hơn dự kiến trong năm nay. Ảnh minh họa: New 18
Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu vẫn được dự báo đi lên, nhưng mức tăng không tương xứng với tốc độ mở rộng nguồn cung, khiến nguy cơ dư cung kéo dài trở nên rõ rệt hơn.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua tăng 3,9 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 1 triệu thùng của giới phân tích. Dự trữ xăng tăng 1,5 triệu thùng, trong khi dự báo trước đó là giảm 200.000 thùng. Tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi tăng 4,7 triệu thùng, cao gấp nhiều lần so với kỳ vọng.
“Báo cáo tồn kho lần này mang tính tiêu cực. Lượng xăng dự trữ tăng mạnh ngay sau mùa lái xe mùa hè ở Mỹ cho thấy nhu cầu có thể giảm đáng kể”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho biết.
|Ảnh minh họa: Reuters
Ngoài ra, triển vọng tiêu thụ từ Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới vẫn còn thiếu chắc chắn, khi kinh tế nước này đối mặt nhiều khó khăn trong lĩnh vực bất động sản và nhu cầu công nghiệp. Điều này càng làm gia tăng áp lực điều chỉnh giảm đối với giá dầu.
Dựa trên dữ liệu hiện tại, giới phân tích nhận định giá dầu trong tuần này nhiều khả năng sẽ giảm khi thị trường lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu và nhu cầu yếu tại Mỹ lấn át rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông và Đông Âu. Cùng với đó, dữ liệu tồn kho xăng dầu tại Mỹ tiếp tục tăng và việc OPEC+ điều chỉnh tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 sẽ đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng giá dầu trong những tuần tới.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 15-9 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.756 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.400 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.643 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.368 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.090 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 11-9. Theo đó, giá xăng giảm 39-95 đồng/lít; giá dầu (trừ dầu mazut) tăng 54-170 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít, dầu diesel tăng 170 đồng/lít, dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, riêng dầu mazut giảm 286 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN