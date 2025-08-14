Giá xăng dầu hôm nay (14-8): Đỏ sàn

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 13-8 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua, sau khi Mỹ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra dự báo nguồn cung tăng, trong khi giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,7% xuống còn 65,63 USD/thùng, có lúc chạm đáy 65,01 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 0,8% xuống còn 62,65 USD/thùng.
|Giá xăng dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua. Ảnh minh họa: Shuttlestock
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này tăng thêm 3 triệu thùng, lên 426,7 triệu thùng trong tuần qua, vượt xa dự báo giảm 275.000 thùng của giới phân tích. Nhập khẩu ròng dầu thô cũng tăng gần 700.000 thùng/ngày.
“Xuất khẩu dầu thô của Mỹ ở mức thấp so với trước đây do tác động từ các biện pháp thuế quan, và điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên giá dầu”, ông John Kilduff từ Again Capital nhận định.
IEA hôm 13-8 cũng nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay, nhưng hạ triển vọng nhu cầu. Trong khi đó, OPEC+ lại nâng dự báo nhu cầu dầu năm 2026 và giảm ước tính tăng trưởng nguồn cung từ các nước ngoài khối.
|Ảnh minh họa: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15-8 để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine - yếu tố đã khiến thị trường dầu chao đảo kể từ tháng 2-2022.
Khi được hỏi về hậu quả nếu Nga không đồng ý ngừng xung đột, ông Trump khẳng định: “Sẽ có hậu quả nghiêm trọng” nhưng từ chối nêu rõ đó là lệnh trừng phạt hay thuế quan. Ông Trump cũng cho biết, có thể sẽ có cuộc gặp thứ hai với sự tham gia của lãnh đạo Ukraine.
Theo chuyên gia phân tích năng lượng Gaurav Sharma, ngay cả khi nhu cầu tăng nhẹ, nguồn cung từ các nước ngoài OPEC hiện vẫn đủ đáp ứng. “Tôi không thấy có cơ sở cho việc giá dầu tăng mạnh trong ngắn hạn”, ông nói.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.608 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.074 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.800 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.660 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.647 đồng/kg
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 7-8. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.
THẢO NHIÊN