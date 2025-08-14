Giá xăng dầu hôm nay (14-8): Đỏ sàn

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,7% xuống còn 65,63 USD/thùng, có lúc chạm đáy 65,01 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 0,8% xuống còn 62,65 USD/thùng.

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 13-8 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua, sau khi Mỹ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra dự báo nguồn cung tăng, trong khi giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này tăng thêm 3 triệu thùng, lên 426,7 triệu thùng trong tuần qua, vượt xa dự báo giảm 275.000 thùng của giới phân tích. Nhập khẩu ròng dầu thô cũng tăng gần 700.000 thùng/ngày.

“Xuất khẩu dầu thô của Mỹ ở mức thấp so với trước đây do tác động từ các biện pháp thuế quan, và điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên giá dầu”, ông John Kilduff từ Again Capital nhận định.

IEA hôm 13-8 cũng nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay, nhưng hạ triển vọng nhu cầu. Trong khi đó, OPEC+ lại nâng dự báo nhu cầu dầu năm 2026 và giảm ước tính tăng trưởng nguồn cung từ các nước ngoài khối.