Giá xăng dầu hôm nay (14-10): Lấy lại sắc xanh

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần (13-10), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 10, động thái này giúp xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 0,59 USD, tương đương 0,9%, lên mức 63,32 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI cũng tăng 0,59 USD, tương đương 1%, lên mức 59,49 USD/thùng.
Trước đó, cả hai loại dầu đều giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5-2025, sau khi ông Trump đe dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và áp thuế mới ở mức cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vẫn được lên kế hoạch tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối tháng này, đồng thời tiết lộ hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi đáng kể trong cuối tuần qua. “Chúng tôi đã giảm căng thẳng một cách đáng kể”, ông Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network.
|Giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 13-10. Ảnh minh họa: Premiumtimesng
Theo chuyên gia phân tích Suvro Sarkar của DBS, đợt bán tháo trên thị trường hiện đã được kiềm chế nhờ thiện chí đàm phán từ cả hai phía Washington và Bắc Kinh. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào kết quả cuối cùng của các cuộc đàm phán thương mại. Trước đó, giá dầu từng lao dốc mạnh trong tháng 3 và 4, khi căng thẳng thương mại giữa hai nước lên cao.
“Bất kỳ sự suy giảm nào trong thương mại quốc tế đều có thể tác động tiêu cực lên giá dầu”, các chuyên gia của PVM Energy nhận định.
Về phía nguồn cầu, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 9 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,5 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu ở mức cao trong năm nay và năm sau. Trong báo cáo hằng tháng công bố hôm thứ hai (13-10), OPEC cho biết thị trường dầu mỏ có thể chỉ thiếu hụt nhẹ vào năm 2026 khi nhóm OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng.
|Ảnh minh họa: Planet Energies
Tuy nhiên, triển vọng hòa bình tại Trung Đông đã phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu. Nhóm vũ trang Hamas đã thả 20 con tin người Israel cuối cùng theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Tổng thống Trump cho đây là “bình minh lịch sử của một Trung Đông mới” sau 2 năm xảy ra xung đột tại Gaza. Mặc dù vậy, các nhà giao dịch vẫn thận trọng chờ đợi sự ổn định thực sự trước khi điều chỉnh kỳ vọng giá dầu.
“Thị trường dầu vẫn tỏ ra hoài nghi, thể hiện qua diễn biến giá cả. Dù có những tín hiệu tích cực từ thỏa thuận ngừng bắn, song giới đầu tư vẫn chờ đợi bằng chứng rõ ràng hơn về khả năng duy trì hòa bình lâu dài trước khi đưa ra quyết định”, các chuyên gia từ PVM Energy nhận định.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.138 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.729 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.604 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.434 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.808 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 9-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít, dầu diesel giảm 434 đồng/lít, dầu hỏa giảm 571 đồng/lít và dầu mazut giảm 562 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
THU TRANG