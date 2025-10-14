Giá xăng dầu hôm nay (14-10): Lấy lại sắc xanh

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần (13-10), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 10, động thái này giúp xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 0,59 USD, tương đương 0,9%, lên mức 63,32 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI cũng tăng 0,59 USD, tương đương 1%, lên mức 59,49 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu đều giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5-2025, sau khi ông Trump đe dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và áp thuế mới ở mức cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vẫn được lên kế hoạch tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối tháng này, đồng thời tiết lộ hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi đáng kể trong cuối tuần qua. “Chúng tôi đã giảm căng thẳng một cách đáng kể”, ông Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network.