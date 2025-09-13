Giá xăng dầu hôm nay (13-9): Đảo chiều tăng nhẹ

“Những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga có thể kéo giảm kim ngạch xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế của Nga”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định.

Một quan chức an ninh của Ukraine cho biết, giá dầu thô đã phản ứng trước cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào cảng Primorsk ở phía Tây Bắc nước Nga, dẫn đến việc tạm dừng hoạt động nạp dầu qua đêm.

Theo Reuters, mức tăng đã giảm dần khi các nhà giao dịch tiếp tục tập trung vào báo cáo việc làm đã được sửa đổi của Mỹ được công bố vào đầu tuần cùng với số liệu lạm phát cao hơn.

Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Ba cho biết, nền kinh tế Mỹ có thể đã tạo ra ít hơn 911.000 việc làm trong 12 tháng tính đến tháng 3 so với ước tính trước đó. Đồng thời cho biết, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,4% trong tháng 8, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1, sau khi tăng 0,2% trong tháng 7.

“Dữ liệu kinh tế không ủng hộ đà tăng giá dầu. Tâm lý chung vẫn nghiêng về xu hướng giảm giá”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định.