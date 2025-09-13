Giá xăng dầu hôm nay (13-9): Đảo chiều tăng nhẹ

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, giá dầu Brent tăng 0,62 USD/thùng (tương đương 0,93%), lên mức 66,99 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,32 USD/thùng (tương đương 0,51%), lên mức 62,69 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới đảo chiều tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 13-9. Ảnh minh họa: Energy Now
Một quan chức an ninh của Ukraine cho biết, giá dầu thô đã phản ứng trước cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào cảng Primorsk ở phía Tây Bắc nước Nga, dẫn đến việc tạm dừng hoạt động nạp dầu qua đêm.
“Những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga có thể kéo giảm kim ngạch xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế của Nga”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định.
Theo Reuters, mức tăng đã giảm dần khi các nhà giao dịch tiếp tục tập trung vào báo cáo việc làm đã được sửa đổi của Mỹ được công bố vào đầu tuần cùng với số liệu lạm phát cao hơn.
Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Ba cho biết, nền kinh tế Mỹ có thể đã tạo ra ít hơn 911.000 việc làm trong 12 tháng tính đến tháng 3 so với ước tính trước đó. Đồng thời cho biết, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,4% trong tháng 8, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1, sau khi tăng 0,2% trong tháng 7.
“Dữ liệu kinh tế không ủng hộ đà tăng giá dầu. Tâm lý chung vẫn nghiêng về xu hướng giảm giá”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định.
|Ảnh minh họa: Getty
Ngoài ra, thị trường theo dõi sát khả năng chính quyền Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hoặc thuế quan nhằm hạn chế dầu Nga vào Ấn Độ và Trung Quốc - hai khách hàng lớn nhất của Moscow. Nếu kịch bản này xảy ra, nguồn cung từ Nga có thể bị thu hẹp đáng kể.
Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguồn cung toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn dự kiến trong năm nay do OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu. Trái lại, báo cáo của OPEC công bố sau đó vẫn giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu sẽ tiếp tục tăng trong năm nay và năm tới, nhờ triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định.
Về phía cung, theo Reuters, Adani Group - đơn vị vận hành cảng tư nhân lớn nhất Ấn Độ đã cấm tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây cập cảng của nước này. Đây là rào cản mới đối với dòng chảy dầu thô của Nga, vốn chủ yếu phụ thuộc vào đội tàu đang chịu lệnh trừng phạt của EU, Mỹ và Anh.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13-9 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.756 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.400 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.643 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.368 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.090 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 11-9. Theo đó, giá xăng giảm 39-95 đồng/lít; giá dầu (trừ dầu mazut) tăng 54-170 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít, dầu diesel tăng 170 đồng/lít, dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, riêng dầu mazut giảm 286 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10-2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
HOÀNG TRƯỜNG