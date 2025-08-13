Giá xăng dầu hôm nay (13-8): Tiếp đà giảm?

Giá dầu thế giới

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (12-8) khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo tồn kho từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đồng thời bắt đầu tính đến khả năng nhu cầu về năng lượng suy giảm vào cuối mùa hè.

Cụ thể, giá dầu Brent chốt phiên giảm 0,51 USD, tương đương 0,83% xuống còn 66,12 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI cũng giảm 0,79 USD, tương đương 1,24%, xuống còn 63,17 USD/thùng.

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho biết, giá dầu giảm chủ yếu là do yếu tố mùa vụ. “Thị trường chứng khoán không tạo được lực đẩy, trong khi báo cáo lạm phát tích cực lại làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất”, ông John Kilduff nhận định.

Bên cạnh đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng Bảy tăng, chủ yếu do chi phí nhập khẩu hàng hóa tăng vì chính sách thuế quan. Điều này đẩy chỉ số lạm phát cơ bản lên mức cao nhất trong sáu tháng qua.