Giá xăng dầu hôm nay (13-8): Tiếp đà giảm?

Giá dầu thế giới
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (12-8) khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo tồn kho từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đồng thời bắt đầu tính đến khả năng nhu cầu về năng lượng suy giảm vào cuối mùa hè.
Cụ thể, giá dầu Brent chốt phiên giảm 0,51 USD, tương đương 0,83% xuống còn 66,12 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI cũng giảm 0,79 USD, tương đương 1,24%, xuống còn 63,17 USD/thùng.
Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho biết, giá dầu giảm chủ yếu là do yếu tố mùa vụ. “Thị trường chứng khoán không tạo được lực đẩy, trong khi báo cáo lạm phát tích cực lại làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất”, ông John Kilduff nhận định.
Bên cạnh đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng Bảy tăng, chủ yếu do chi phí nhập khẩu hàng hóa tăng vì chính sách thuế quan. Điều này đẩy chỉ số lạm phát cơ bản lên mức cao nhất trong sáu tháng qua.
|Giá xăng dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 12-8. Ảnh minh họa: Reuters
Cũng theo ông Kilduff, nhu cầu dầu diesel - vốn là động lực chính thúc đẩy tiêu thụ dầu đang có dấu hiệu chững lại. Các báo cáo tồn kho từ Viện Dầu khí Mỹ (API) và EIA lần lượt công bố vào thứ Ba và thứ Tư đã phản ánh xu hướng giảm này.
Trong khi đó, OPEC và EIA đều dự báo sản lượng dầu toàn cầu sẽ tăng trong năm nay, nhưng sản lượng của Mỹ có thể giảm vào năm 2026, trong khi các khu vực khác trên thế giới sẽ gia tăng sản xuất dầu và khí tự nhiên.
Báo cáo mới nhất của OPEC cho thấy, nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 sẽ tăng thêm 1,38 triệu thùng/ngày, cao hơn 100.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Còn dự báo cho năm 2025 vẫn được giữ nguyên.
Ngoài ra, theo báo cáo của EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt mức kỷ lục 13,41 triệu thùng/ngày vào năm 2025 nhờ hiệu suất giếng dầu được cải thiện. Tuy nhiên, giá dầu thấp sẽ khiến sản lượng giảm xuống còn 13,28 triệu thùng/ngày vào năm 2026 - đánh dấu lần đầu tiên quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới giảm sản lượng kể từ năm 2021.
Giá dầu Brent được dự báo trung bình ở mức 51 USD/thùng trong năm 2026, giảm so với mức dự báo trước đó là 58 USD/thùng, sau khi OPEC và các nước thành viên quyết định đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng.
|Ảnh minh họa: Future Bridge
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ký một sắc lệnh điều hành hoãn việc áp thuế quan cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc cho tới ngày 10-11. Động thái này được coi là có ý nghĩa lớn, bởi diễn ra vào đúng thời điểm các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị hàng hóa cho mùa mua sắm cuối năm.
Một yếu tố khác có thể gây tác động lên thị trường dầu là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra tại Alaska vào ngày 15-8 tới đây nhằm thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Theo ngân hàng Commerzbank, nếu cuộc gặp mang lại tiến triển hòa bình, Mỹ có thể tạm ngừng các mức thuế thứ cấp áp lên Ấn Độ. Ngược lại, nếu không đạt được kỳ vọng thì các lệnh trừng phạt có thể sẽ nghiêm ngặt hơn đối với các nước mua dầu của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.608 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.074 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.800 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.660 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.647 đồng/kg
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 7-8. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.
THẢO NHIÊN