Giá xăng dầu hôm nay (13-10): Đảo chiều tăng nhẹ

Giá dầu thế giới
Tuần trước, giá dầu thế giới ghi nhận đầy biến động sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải thông điệp đe dọa tăng mạnh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái này khiến nhà đầu tư lo sợ cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.
Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 13-10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,82 USD/thùng, tương đương 1,31%, lên mức 63,55 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,77 USD/thùng, tương đương 1,31%, mức 59,67 USD/thùng.
|Giá xăng dầu tiếp tục biến động khó lường. Ảnh minh họa: The Hindu Business
Tình hình trở nên phức tạp hơn khi Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc đang “giữ nền kinh tế toàn cầu làm con tin” sau khi Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu trong ngành công nghệ.
Ông Trump cũng cho biết có thể hủy cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ở Hàn Quốc và tăng mạnh thuế nhập khẩu với Trung Quốc.
Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng lo ngại khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa kéo dài do bất đồng ngân sách, điều này có thể làm chậm lại nền kinh tế và giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
|Ảnh minh họa: Reuters
Ngoài căng thẳng thương mại, giá dầu còn chịu áp lực từ nguồn cung ngày càng lớn. OPEC cùng các đồng minh (OPEC+) đang từng bước nới lỏng cắt giảm sản lượng, trong khi Mỹ và các quốc gia Nam Mỹ tiếp tục mở rộng khai thác.
Theo các chuyên gia phân tích từ ngân hàng ANZ, việc OPEC không tăng sản lượng quá mạnh trong tháng 11 giúp giảm bớt lo ngại dư cung, nhưng vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm giá hiện tại.
Bên cạnh đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Gaza cũng khiến yếu tố rủi ro địa chính trị giảm bớt, làm giảm động lực giữ giá dầu ở mức cao. Nhiều chuyên gia nhận định, với nguồn cung dồi dào trở lại, thị trường có thể sớm đối mặt với tình trạng dư thừa dầu trong các tháng tới.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13-10, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.138 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.729 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.604 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.434 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.808 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 9-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít, dầu diesel giảm 434 đồng/lít, dầu hỏa giảm 571 đồng/lít và dầu mazut giảm 562 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
THU TRANG