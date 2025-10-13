Giá xăng dầu hôm nay (13-10): Đảo chiều tăng nhẹ

Tuần trước, giá dầu thế giới ghi nhận đầy biến động sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải thông điệp đe dọa tăng mạnh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái này khiến nhà đầu tư lo sợ cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc đang “giữ nền kinh tế toàn cầu làm con tin” sau khi Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu trong ngành công nghệ.

Ông Trump cũng cho biết có thể hủy cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ở Hàn Quốc và tăng mạnh thuế nhập khẩu với Trung Quốc.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng lo ngại khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa kéo dài do bất đồng ngân sách, điều này có thể làm chậm lại nền kinh tế và giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.