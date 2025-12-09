Giá xăng dầu hôm nay (12-9): Quay đầu giảm

“Các dự báo bi quan của IEA đang gây áp lực lớn lên giá dầu, cho thấy thị trường sẽ dư cung nghiêm trọng trong năm tới”, chuyên gia phân tích tại Commerzbank Carsten Fritsch, nhận định.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng nhanh hơn dự kiến trong năm nay, do sản lượng dự kiến tăng của OPEC+ và Nga.

OPEC+ tuần trước đã nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 10. Tuy nhiên, trong một báo cáo khác, OPEC giữ nguyên dự báo cung và cầu của các nước ngoài OPEC trong năm nay, với lý do nhu cầu ổn định.

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích cấp cao tại PVM Oil Associates, thị trường đang bị giằng co giữa tình trạng thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và Ukraine và tình trạng cung vượt cầu thực tế do sản lượng OPEC+ tăng và lượng dự trữ tăng cao.

Theo Reuters, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia - quốc gia dẫn đầu OPEC, sang Trung Quốc sẽ tăng vọt, với việc Saudi Aramco sẽ vận chuyển khoảng 1,65 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 10, tăng mạnh so với mức 1,43 triệu thùng/ngày được phân bổ trong tháng 9.

Ảnh minh họa: Oilprice

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS cho biết, thị trường cũng đang đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thể tiếp tục hấp thụ dầu thô và duy trì mức tồn kho của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ở mức thấp trong bao lâu, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà đầu tư cũng đang theo dõi các lệnh trừng phạt tiếp theo ảnh hưởng đến dầu mỏ của Nga.