Giá dầu thế giới
Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,12 USD/thùng (tương đương 1,7%), xuống còn 66,37 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 1,30 USD/thùng (tương đương 2%), xuống còn 62,37 USD/thùng.
|Giá xăng dầu hôm nay (12-9): Quay đầu giảm. Giá dầu thế giới quay đầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 11-9. Ảnh minh họa: Tehran Times
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng nhanh hơn dự kiến trong năm nay, do sản lượng dự kiến tăng của OPEC+ và Nga.
“Các dự báo bi quan của IEA đang gây áp lực lớn lên giá dầu, cho thấy thị trường sẽ dư cung nghiêm trọng trong năm tới”, chuyên gia phân tích tại Commerzbank Carsten Fritsch, nhận định.
OPEC+ tuần trước đã nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 10. Tuy nhiên, trong một báo cáo khác, OPEC giữ nguyên dự báo cung và cầu của các nước ngoài OPEC trong năm nay, với lý do nhu cầu ổn định.
Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích cấp cao tại PVM Oil Associates, thị trường đang bị giằng co giữa tình trạng thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và Ukraine và tình trạng cung vượt cầu thực tế do sản lượng OPEC+ tăng và lượng dự trữ tăng cao.
Theo Reuters, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia - quốc gia dẫn đầu OPEC, sang Trung Quốc sẽ tăng vọt, với việc Saudi Aramco sẽ vận chuyển khoảng 1,65 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 10, tăng mạnh so với mức 1,43 triệu thùng/ngày được phân bổ trong tháng 9.
|Ảnh minh họa: Oilprice
Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS cho biết, thị trường cũng đang đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thể tiếp tục hấp thụ dầu thô và duy trì mức tồn kho của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ở mức thấp trong bao lâu, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà đầu tư cũng đang theo dõi các lệnh trừng phạt tiếp theo ảnh hưởng đến dầu mỏ của Nga.
Trong một diễn biến khác, tại Nga - quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ, vào năm 2024, theo IEA, doanh thu từ việc bán dầu thô và các sản phẩm từ dầu đã giảm trong tháng 8, xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine xảy ra.
Tại Ấn Độ, Adani Group - nhà điều hành cảng tư nhân lớn nhất của nước này đã cấm các tàu chở dầu bị các nước phương Tây trừng phạt cập cảng. Động thái này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu của Nga cho hai nhà máy lọc dầu của nước này.
Tại Mỹ, lạm phát tháng 8 tăng mạnh nhất trong 7 tháng do giá nhà ở và thực phẩm leo thang. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng bất ngờ tăng, khiến giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới. Điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa giữ nguyên lãi suất, đúng như dự báo, nhưng không phát tín hiệu rõ ràng về bước đi tiếp theo. Nhiều nhà đầu tư tiếp tục đặt cược rằng, nền kinh tế EU sẽ cần thêm hỗ trợ vào năm tới, song việc ECB giảm lãi suất thêm một lần nữa vẫn được coi là “canh bạc”.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 12-9 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.756 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.400 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.643 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.368 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.090 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 11-9. Theo đó, giá xăng giảm 39-95 đồng/lít; giá dầu (trừ dầu mazut) tăng 54-170 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít, dầu diesel tăng 170 đồng/lít, dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, riêng dầu mazut giảm 286 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10-2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
HOÀNG TRƯỜNG