Giá xăng dầu hôm nay (12-10): Tuần biến động

Giá dầu thế giới

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu tăng hơn 1% sau khi OPEC+ công bố tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11.

Theo các nhà phân tích của ING, động thái này trái ngược với kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng sản lượng mạnh mẽ hơn, cho thấy OPEC+ vẫn thận trọng trước dự báo dư cung dầu toàn cầu trong quý IV năm nay cũng như trong năm tới.

Chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates cho biết, quyết định tăng sản lượng ở mức khiêm tốn được OPEC+ đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Venezuela gia tăng, dòng chảy dầu từ vùng Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ được nối lại và một lượng lớn dầu ở Trung Đông chưa được tiêu thụ cho kỳ giao hàng tháng 11 vẫn đang tồn kho.

Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận đầy biến động. Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu ổn định trong phiên giao dịch ngày 7-10, khi giới đầu tư cân nhắc mức tăng sản lượng dầu thấp hơn kỳ vọng của OPEC+ trong tháng 11, cùng những dấu hiệu cho thấy khả năng dư cung trên thị trường.