Giá xăng dầu hôm nay (12-10): Tuần biến động

Giá dầu thế giới
Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu tăng hơn 1% sau khi OPEC+ công bố tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11.
Theo các nhà phân tích của ING, động thái này trái ngược với kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng sản lượng mạnh mẽ hơn, cho thấy OPEC+ vẫn thận trọng trước dự báo dư cung dầu toàn cầu trong quý IV năm nay cũng như trong năm tới.
Chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates cho biết, quyết định tăng sản lượng ở mức khiêm tốn được OPEC+ đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Venezuela gia tăng, dòng chảy dầu từ vùng Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ được nối lại và một lượng lớn dầu ở Trung Đông chưa được tiêu thụ cho kỳ giao hàng tháng 11 vẫn đang tồn kho.
|Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận đầy biến động. Ảnh minh họa: Reuters
Giá dầu ổn định trong phiên giao dịch ngày 7-10, khi giới đầu tư cân nhắc mức tăng sản lượng dầu thấp hơn kỳ vọng của OPEC+ trong tháng 11, cùng những dấu hiệu cho thấy khả năng dư cung trên thị trường.
Các yếu tố địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ, xung đột giữa Nga và Ukraine tác động đến giá năng lượng và làm gia tăng bất ổn về nguồn cung dầu của Nga.
Trong phiên giao dịch ngày 8-10, cả hai loại dầu Brent và dầu WTI đều tăng khoảng 1%, khi giới giao dịch cho rằng việc đàm phán hòa bình tại Ukraine không có tiến triển sẽ khiến các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga vẫn tiếp tục được duy trì.
Một yếu tố khác góp phần hỗ trợ giá dầu là việc các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa, phần lớn dữ liệu kinh tế không được công bố, nhưng biên bản cuộc họp hai ngày 16 và 17-9 cho thấy các quan chức của Fed nhận định rủi ro đối với thị trường lao động đã tăng lên, đủ để biện minh cho việc hạ lãi suất, dù nhiều người vẫn lo ngại về vấn đề lạm phát cao.
Giá dầu giữ đà tăng khi giới đầu tư tập trung vào dữ liệu cho thấy lượng dầu tiêu thụ tại Mỹ tăng, dù mức tồn kho dầu thô ở nước này lớn hơn dự báo.
Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 9-10, sau khi Israel và phong trào Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực này.
Ông Claudio Galimberti, Trưởng phòng kinh tế của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy cho biết, thỏa thuận hòa bình này là một bước ngoặt lớn trong lịch sử Trung Đông thời gian gần đây và những tác động của nó tới thị trường dầu có thể rất sâu rộng, từ khả năng giảm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ cho tới việc tăng triển vọng đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran.
|Ảnh minh họa: Reuters
Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu mỏ trong bối cảnh thị trường vốn đã dư cung.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 10-10, giá dầu Brent giảm xuống còn 62,73 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 5-5. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm xuống còn 58,90 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5.
Ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn Lipow Oil Associates nhận định rằng OPEC+ tăng sản lượng, nguồn cung được bổ sung từ khu vực Bắc và Nam Mỹ, rủi ro địa chính trị giảm sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza “đều là những yếu tố cộng hưởng với tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan với hàng hóa Trung Quốc”.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 10-10, ông Trump cho biết Mỹ đang tính toán một đợt tăng thuế "khổng lồ" đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu nước này kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.
Như vậy, tuần này, giá dầu thế giới ghi nhận đầy biến động. Giá dầu chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn; Israel và phong trào Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza; Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc...
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 12-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.138 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.729 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.604 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.434 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.808 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 9-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít, dầu diesel giảm 434 đồng/lít, dầu hỏa giảm 571 đồng/lít và dầu mazut giảm 562 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN