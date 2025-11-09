Giá xăng dầu hôm nay (11-9): Tiếp đà tăng mạnh

Trước đó một ngày, Israel tuyên bố không kích vào ban lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha, Qatar. Diễn biến này từng khiến giá dầu bật tăng gần 2%, nhưng mức tăng nhanh chóng bị thu hẹp khi không có dấu hiệu về gián đoạn thực tế đối với nguồn cung dầu.

Căng thẳng địa chính trị gia tăng khi Ba Lan thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái xâm phạm không phận, trong bối cảnh Nga tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn ở miền Tây Ukraine. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên NATO có hành động như vậy kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Theo các chuyên gia SEB, rủi ro địa chính trị đối với dầu mỏ hiếm khi kéo dài trừ khi nguồn cung thực sự bị gián đoạn. Đồng thời lưu ý rằng, giá dầu Brent hiện vẫn thấp hơn khoảng 2 USD so với cùng kỳ tuần trước.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Liên minh châu Âu (EU) áp đặt mức thuế 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ, những nước mua dầu lớn của Nga, như một chiến lược nhằm gây sức ép buộc Moscow tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức EU thừa nhận khả năng áp dụng biện pháp mạnh tay này là rất thấp.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, khối này đang cân nhắc đẩy nhanh kế hoạch loại bỏ nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu từ Nga, trong khuôn khổ gói trừng phạt mới nhằm vào Moscow.

Trong một diễn biến khác, các nhà giao dịch đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 16 và 17-9, với kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất. Động thái này có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng.