Giá xăng dầu hôm nay (11-9): Tiếp đà tăng mạnh

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, giá dầu Brent tăng 1,23 USD/thùng (tương đương 1,85%), lên 67,62 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 1,04 USD/thùng (tương đương 1,66%), lên 63,67 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới tiếp tục tăng gần 2% trong phiên giao dịch ngày 10-9. Ảnh minh họa: Economic Times
Căng thẳng địa chính trị gia tăng khi Ba Lan thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái xâm phạm không phận, trong bối cảnh Nga tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn ở miền Tây Ukraine. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên NATO có hành động như vậy kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra.
Trước đó một ngày, Israel tuyên bố không kích vào ban lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha, Qatar. Diễn biến này từng khiến giá dầu bật tăng gần 2%, nhưng mức tăng nhanh chóng bị thu hẹp khi không có dấu hiệu về gián đoạn thực tế đối với nguồn cung dầu.
Theo các chuyên gia SEB, rủi ro địa chính trị đối với dầu mỏ hiếm khi kéo dài trừ khi nguồn cung thực sự bị gián đoạn. Đồng thời lưu ý rằng, giá dầu Brent hiện vẫn thấp hơn khoảng 2 USD so với cùng kỳ tuần trước.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Liên minh châu Âu (EU) áp đặt mức thuế 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ, những nước mua dầu lớn của Nga, như một chiến lược nhằm gây sức ép buộc Moscow tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức EU thừa nhận khả năng áp dụng biện pháp mạnh tay này là rất thấp.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, khối này đang cân nhắc đẩy nhanh kế hoạch loại bỏ nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu từ Nga, trong khuôn khổ gói trừng phạt mới nhằm vào Moscow.
Trong một diễn biến khác, các nhà giao dịch đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 16 và 17-9, với kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất. Động thái này có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng.
|Ảnh minh họa: Planet Energies
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng mạnh trong vài năm tới, song cảnh báo sản lượng khai thác trong nước có thể tạm thời chững lại.
Tuy nhiên, số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 3,9 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 1 triệu thùng của giới phân tích. Dự trữ xăng tăng 1,5 triệu thùng, trong khi dự báo trước đó là giảm 200.000 thùng. Tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi tăng 4,7 triệu thùng, cao gấp nhiều lần so với kỳ vọng.
“Báo cáo tồn kho lần này mang tính tiêu cực. Lượng xăng dự trữ tăng mạnh ngay sau mùa lái xe mùa hè ở Mỹ cho thấy nhu cầu có thể giảm đáng kể”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11-9, cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.851 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.439 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.473 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.314 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.376 đồng/kg
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15 giờ ngày 4-9. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, dầu mazut tăng 116 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
HOÀNG TRƯỜNG