Giá xăng dầu hôm nay (11-8): Giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm mạnh trong tuần

Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 11-8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,54 USD/thùng (tương đương 0,81%), xuống còn 66,05 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,62 USD/thùng (tương đương 0,97%), xuống còn 63,26 USD/thùng. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent giảm 4,4%, còn giá dầu WTI giảm 5,1%, đánh dấu tuần giảm sâu nhất kể từ cuối tháng 6.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang trải qua những biến động mạnh mẽ, giá xăng dầu thế giới tuần này được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm, bất chấp một số tín hiệu phục hồi nhẹ vào cuối tuần qua.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ như một động thái nhằm trừng phạt quốc gia này vì tiếp tục mua dầu từ Nga. Đồng thời ám chỉ Trung Quốc - khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga cũng có thể chịu mức thuế tương tự. Những chính sách thuế quan này làm gia tăng lo ngại về suy giảm hoạt động kinh tế toàn cầu, kéo theo nhu cầu dầu thô yếu đi.

Bên cạnh đó, việc OPEC+ công bố kế hoạch tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9, tiếp nối chuỗi điều chỉnh sản lượng gia tăng nhằm giành lại thị phần trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung liên quan đến Nga. Mặc dù mức tăng thực tế thấp hơn cam kết, nhưng theo công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng, cùng với những bất ổn về thuế quan là các yếu tố chính gây áp lực lên giá dầu.

Ngoài ra, theo báo cáo mới nhất, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã giảm 3 triệu thùng, xuống còn khoảng 423,7 triệu thùng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tại Mỹ đang tăng lên, đặc biệt là trong mùa hè. Điều này có thể giúp hỗ trợ giá dầu phục hồi phần nào.