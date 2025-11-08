Giá xăng dầu hôm nay (11-8): Giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm mạnh trong tuần

Giá dầu thế giới
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang trải qua những biến động mạnh mẽ, giá xăng dầu thế giới tuần này được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm, bất chấp một số tín hiệu phục hồi nhẹ vào cuối tuần qua.
Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 11-8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,54 USD/thùng (tương đương 0,81%), xuống còn 66,05 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,62 USD/thùng (tương đương 0,97%), xuống còn 63,26 USD/thùng. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent giảm 4,4%, còn giá dầu WTI giảm 5,1%, đánh dấu tuần giảm sâu nhất kể từ cuối tháng 6.
|Giá xăng dầu thế giới tiếp tục có xu hướng giảm. Ảnh minh họa: Reuters
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ như một động thái nhằm trừng phạt quốc gia này vì tiếp tục mua dầu từ Nga. Đồng thời ám chỉ Trung Quốc - khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga cũng có thể chịu mức thuế tương tự. Những chính sách thuế quan này làm gia tăng lo ngại về suy giảm hoạt động kinh tế toàn cầu, kéo theo nhu cầu dầu thô yếu đi.
Bên cạnh đó, việc OPEC+ công bố kế hoạch tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9, tiếp nối chuỗi điều chỉnh sản lượng gia tăng nhằm giành lại thị phần trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung liên quan đến Nga. Mặc dù mức tăng thực tế thấp hơn cam kết, nhưng theo công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng, cùng với những bất ổn về thuế quan là các yếu tố chính gây áp lực lên giá dầu.
Ngoài ra, theo báo cáo mới nhất, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã giảm 3 triệu thùng, xuống còn khoảng 423,7 triệu thùng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tại Mỹ đang tăng lên, đặc biệt là trong mùa hè. Điều này có thể giúp hỗ trợ giá dầu phục hồi phần nào.
|OPEC+ công bố kế hoạch tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9. Ảnh minh họa: Oilprice
Tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ tiếp tục đổ dồn vào các cuộc đàm phán thương mại của Mỹ và những rủi ro liên quan đến nguồn cung của Nga.
Theo chuyên gia Carsten Fritsch của ngân hàng Commerzbank, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, giá dầu có thể sẽ giảm sâu hơn nữa khi thị trường chuyển sự chú ý sang nguy cơ dư cung vào mùa Thu.
Giới chuyên gia nhận định, giá dầu thế giới tuần này sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Mặc dù có những yếu tố hỗ trợ như tồn kho giảm và nhu cầu xăng dầu trong mùa hè tăng cao, nhưng các yếu tố hiện hữu như rủi ro địa chính trị, chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguồn cung gia tăng từ OPEC+ vẫn là những lực cản lớn khiến giá dầu suy giảm.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.608 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.074 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.800 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.660 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.647 đồng/kg
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 7-8. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.
THẢO NHIÊN