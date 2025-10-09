Giá xăng dầu hôm nay (10-9): Tiếp tục tăng

Cả hai loại dầu đều tăng gần 2% ngay sau cuộc tấn công của Israel vào Qatar, nhưng đà tăng nhanh chóng bị thu hẹp sau đó khi Mỹ trấn an Doha rằng sự việc như vậy sẽ không lặp lại trên lãnh thổ Qatar.

Ông Jorge Leon, Trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy nhận định, cả Washington và Doha đều không muốn leo thang căng thẳng, trong khi phản ứng im lặng của các nước vùng Vịnh cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng vẫn được kiểm soát.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS cho biết, ngoài sự bảo đảm của Nhà Trắng đối với Qatar, giá dầu cũng đã hạ nhiệt vì vụ tấn công không gây ra bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung ngay lập tức nào.

Trước đó, giá dầu đã được hỗ trợ bởi mức tăng sản lượng khai thác dầu thấp hơn dự kiến của OPEC+, cùng với kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục tích trữ dầu và lo ngại về các lệnh trừng phạt mới có thể xảy ra đối với Nga. Tuy nhiên, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu sẽ chịu áp lực giảm trong những tháng tới khi tồn kho toàn cầu gia tăng.