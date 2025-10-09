Giá xăng dầu hôm nay (10-9): Tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới
Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 37 cent (tương đương 0,6%), lên mức 66,39 USD/thùng; giá dầu WTI cũng tăng 37 cent (tương đương 0,6%), lên mức 62,63 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 9-9. Ảnh minh họa: Premiumtimesng
Cả hai loại dầu đều tăng gần 2% ngay sau cuộc tấn công của Israel vào Qatar, nhưng đà tăng nhanh chóng bị thu hẹp sau đó khi Mỹ trấn an Doha rằng sự việc như vậy sẽ không lặp lại trên lãnh thổ Qatar.
Ông Jorge Leon, Trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy nhận định, cả Washington và Doha đều không muốn leo thang căng thẳng, trong khi phản ứng im lặng của các nước vùng Vịnh cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng vẫn được kiểm soát.
Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS cho biết, ngoài sự bảo đảm của Nhà Trắng đối với Qatar, giá dầu cũng đã hạ nhiệt vì vụ tấn công không gây ra bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung ngay lập tức nào.
Trước đó, giá dầu đã được hỗ trợ bởi mức tăng sản lượng khai thác dầu thấp hơn dự kiến của OPEC+, cùng với kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục tích trữ dầu và lo ngại về các lệnh trừng phạt mới có thể xảy ra đối với Nga. Tuy nhiên, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu sẽ chịu áp lực giảm trong những tháng tới khi tồn kho toàn cầu gia tăng.
|Giá dầu thế giới sẽ chịu áp lực giảm trong những tháng tới khi tồn kho toàn cầu gia tăng. Ảnh minh họa: Reuters
“Thị trường dầu thô dường như cũng đang suy yếu, với chênh lệch giá giao ngay ở khu vực Đại Tây Dương giảm mạnh - dấu hiệu cho thấy nhu cầu suy giảm. Việc thị trường không phản ứng với sự leo thang như vậy cho thấy thị trường yếu hơn nhiều so với tưởng tượng”, chuyên gia phân tích Alex Hodes tại Công ty môi giới hàng hóa StoneX, nhận định.
Ngoài ra, giới đầu tư còn hướng sự chú ý tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí vay tiêu dùng và có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu dầu mỏ.
Cùng với đó, dữ liệu việc làm của Mỹ trong 12 tháng tính đến tháng 3 đã được điều chỉnh giảm mạnh hơn dự kiến vào thứ Ba, khiến các nhà giao dịch đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngắn hạn vào tuần tới và sẽ tiếp tục cắt giảm với nhiều biện pháp hơn nữa trong năm nay để củng cố thị trường lao động.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10-9, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.851 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.439 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.473 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.314 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.376 đồng/kg
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15 giờ ngày 4-9. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, dầu mazut tăng 116 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
HOÀNG TRƯỜNG