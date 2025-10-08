Giá xăng dầu hôm nay (10-8): Tuần đỏ sàn

Giá dầu thế giới

Tuần qua, giá dầu thô thế giới lao dốc mạnh, đánh dấu tuần giảm sâu nhất kể từ cuối tháng 6. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 4,4% còn giá dầu WTI giảm 5,1% so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, cả giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm hơn 1% sau khi OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9 so với mức sản lượng yêu cầu của tháng 8, tiếp nối chuỗi điều chỉnh sản lượng gia tăng nhằm giành lại thị phần.

Bên cạnh đó, dữ liệu mới công bố từ chính phủ Mỹ cho thấy nhu cầu xăng tại nước này trong tháng 5 - thời điểm bắt đầu mùa du lịch hè - ở mức thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19. Ngoài ra, sản lượng dầu tại Mỹ trong tháng 5 cũng đạt mức cao kỷ lục, làm gia tăng lo ngại về dư cung toàn cầu.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 5-8, khi giới đầu tư lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu suy yếu đã gây áp lực lên giá dầu.

Các hoạt động ngành dịch vụ của Mỹ bất ngờ chững lại trong tháng 7, với số lượng đơn hàng không thay đổi và thị trường lao động không còn sôi động như trước, trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh nhất trong gần 3 năm qua. Tình trạng này cho thấy các doanh nghiệp đang chịu tác động từ chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.