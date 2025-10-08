Giá xăng dầu hôm nay (10-8): Tuần đỏ sàn

Giá dầu thế giới
Tuần qua, giá dầu thô thế giới lao dốc mạnh, đánh dấu tuần giảm sâu nhất kể từ cuối tháng 6. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 4,4% còn giá dầu WTI giảm 5,1% so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước.
Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, cả giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm hơn 1% sau khi OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9 so với mức sản lượng yêu cầu của tháng 8, tiếp nối chuỗi điều chỉnh sản lượng gia tăng nhằm giành lại thị phần.
Bên cạnh đó, dữ liệu mới công bố từ chính phủ Mỹ cho thấy nhu cầu xăng tại nước này trong tháng 5 - thời điểm bắt đầu mùa du lịch hè - ở mức thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19. Ngoài ra, sản lượng dầu tại Mỹ trong tháng 5 cũng đạt mức cao kỷ lục, làm gia tăng lo ngại về dư cung toàn cầu.
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 5-8, khi giới đầu tư lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu suy yếu đã gây áp lực lên giá dầu.
Các hoạt động ngành dịch vụ của Mỹ bất ngờ chững lại trong tháng 7, với số lượng đơn hàng không thay đổi và thị trường lao động không còn sôi động như trước, trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh nhất trong gần 3 năm qua. Tình trạng này cho thấy các doanh nghiệp đang chịu tác động từ chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
|Tuần qua, giá dầu thô thế giới giảm mạnh. Ảnh minh họa: Reuters
Trong phiên giao dịch ngày 6-8, giá dầu thế giới tiếp tục giảm hơn 1%. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của cả hai loại dầu, giá dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10-6 và giá dầu WTI thấp nhất kể từ ngày 5-6.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Nga có tiến triển, khiến giới đầu tư cảm thấy không chắc chắn về khả năng Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt lên Moscow.
Nga hiện là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Do đó, bất kỳ thỏa thuận nào giúp nới lỏng trừng phạt có thể tạo điều kiện để Nga xuất khẩu nhiều dầu hơn, làm gia tăng nguồn cung toàn cầu.
Giá dầu tiếp tục giảm phiên thứ 6 liên tiếp tại phiên giao dịch ngày 7-8 sau khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài ngày tới, làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Trong khi đó, Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những nước mua dầu của Nga, nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ như một động thái trừng phạt New Delhi vì tiếp tục mua dầu của Nga; đồng thời cũng ám chỉ Trung Quốc, khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, có thể chịu mức thuế tương tự.
|Ảnh minh họa: Reuters
Tuy nhiên, đà giảm giá dầu trong phiên giao dịch ngày 7-8 phần nào được kìm hãm nhờ tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh, Saudi Arabia tăng giá bán dầu thô cho thị trường châu Á và nhập khẩu dầu từ Trung Quốc vẫn giữ ở mức cao trong tháng 7.
Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới phần lớn ổn định khi thị trường chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong những ngày tới.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 8-8, giá dầu Brent tăng 0,16 USD/thùng, tương đương 0,2%, lên mức 66,59 USD/thùng; giá dầu WTI giữ nguyên ở mức 63,88 USD/thùng.
Giá dầu thế giới đã ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ cuối tháng 6, do triển vọng kinh tế bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan của Mỹ. Những lo ngại về nhu cầu dầu mỏ suy yếu trước căng thẳng thương mại mới, cùng với quyết định nới lỏng cắt giảm sản lượng của OPEC+ đã khiến thị trường “đỏ lửa” liên tiếp.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10-8, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.608 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.074 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.800 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.660 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.647 đồng/kg
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 7-8. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, dầu mazut tăng 114 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.
ĐỨC AN