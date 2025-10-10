Giá xăng dầu hôm nay (10-10): Đồng loạt giảm

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi Israel và phong trào Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực này.

Theo thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ kết thúc. Israel rút một phần lực lượng khỏi dải Gaza. Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống sót để đổi lấy một số tù nhân Palestine đang bị giam giữ. Xe tải chở lương thực và thuốc men cũng được phép tiến vào dải Gaza với quy mô lớn, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.

“Giá dầu đang trong giai đoạn điều chỉnh khi xung đột Israel - Hamas có dấu hiệu kết thúc”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.

Ông Claudio Galimberti, Trưởng phòng kinh tế của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy cho biết, thỏa thuận hòa bình này là một bước ngoặt lớn trong lịch sử Trung Đông thời gian gần đây và những tác động của nó tới thị trường dầu có thể rất sâu rộng, từ khả năng giảm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ cho tới việc tăng triển vọng đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Ngày 5-10, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đã thống nhất nâng sản lượng dầu trong tháng 11, nhưng mức tăng này thấp hơn dự báo của thị trường, qua đó giúp xoa dịu lo ngại về tình trạng dư cung.