Giá xăng dầu hôm nay (10-10): Đồng loạt giảm

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi Israel và phong trào Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực này.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 9-10, giá dầu Brent giảm 1,03 USD/thùng, tương đương 1,6%, xuống còn 65,22 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 1,04 USD/thùng, tương đương 1,7%, xuống còn 61,51 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 9-10. Ảnh minh họa: Reuters
Theo thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ kết thúc. Israel rút một phần lực lượng khỏi dải Gaza. Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống sót để đổi lấy một số tù nhân Palestine đang bị giam giữ. Xe tải chở lương thực và thuốc men cũng được phép tiến vào dải Gaza với quy mô lớn, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.
“Giá dầu đang trong giai đoạn điều chỉnh khi xung đột Israel - Hamas có dấu hiệu kết thúc”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.
Ông Claudio Galimberti, Trưởng phòng kinh tế của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy cho biết, thỏa thuận hòa bình này là một bước ngoặt lớn trong lịch sử Trung Đông thời gian gần đây và những tác động của nó tới thị trường dầu có thể rất sâu rộng, từ khả năng giảm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ cho tới việc tăng triển vọng đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran.
Ngày 5-10, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đã thống nhất nâng sản lượng dầu trong tháng 11, nhưng mức tăng này thấp hơn dự báo của thị trường, qua đó giúp xoa dịu lo ngại về tình trạng dư cung.
|Ảnh minh họa: Reuters
Trước đó, giá dầu đã tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch thứ Tư, sau khi giới đầu tư theo dõi tiến trình hòa bình tại Ukraine bị đình trệ là dấu hiệu cho thấy các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga, nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới, sẽ còn kéo dài.
Tại Mỹ, tình trạng đóng cửa chính phủ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt sau khi các thượng nghị sĩ ngày 8-10 một lần nữa bác bỏ kế hoạch mở cửa lại chính phủ của cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ. Cuộc bỏ phiếu này đánh dấu lần thứ 6 các thỏa thuận thất bại tại Thượng viện. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa trong thời gian dài có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu.
Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Năm, hai bên “đánh giá tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại” và đồng ý duy trì liên lạc chặt chẽ trong những tuần tới. Washington hiện vẫn áp mức thuế cao đối với hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ do New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.138 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.729 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.604 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.434 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.808 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 9-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít, dầu diesel giảm 434 đồng/lít, dầu hỏa giảm 571 đồng/lít và dầu mazut giảm 562 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN