Giá xăng dầu hôm nay (1-8): Quay đầu giảm

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital (New York), việc gia hạn thỏa thuận với Mexico phần nào gây áp lực lên giá dầu thô tương lai.

“Các mức thuế hiện tại có tác động tiêu cực đến triển vọng nhu cầu dầu mỏ. Dù tình hình với Mexico đang được trì hoãn, nhưng sự không chắc chắn vẫn còn”, ông John Kilduff nhận định.

Một trong những yếu tố tác động lên thị trường dầu mỏ là lạm phát tại Mỹ tăng vào tháng 6 do thuế quan, làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu như đồ nội thất gia đình và sản phẩm giải trí, qua đó củng cố quan điểm cho rằng áp lực giá sẽ tăng vào nửa cuối năm và trì hoãn việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất cho đến ít nhất là tháng 10. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí vay tiêu dùng và có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu mỏ, do đó ảnh hưởng lớn tới nhu cầu dầu.

Ảnh minh họa: Future Bridge

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của nước này tiếp tục lập đỉnh, đạt mức kỷ lục 13,49 triệu thùng/ngày trong tháng 5, tăng 24.000 thùng/ngày so với tháng 4. Trong tuần kết thúc ngày 25-7, tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng mạnh 7,7 triệu thùng, lên mức 426,7 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 1,3 triệu thùng của các nhà phân tích. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, tồn kho xăng lại giảm tới 2,7 triệu thùng, xuống còn 228,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng, qua đó gây sức ép lên giá dầu.

Ông Toshitaka Tazawa, chuyên gia phân tích tại Fujitomi Securities, nhận định: “Dữ liệu tồn kho dầu thô gây bất ngờ, nhưng lượng xăng giảm sâu cho thấy nhu cầu tiêu dùng mạnh trong mùa hè. Điều này tạo ra tác động trung lập lên thị trường”.