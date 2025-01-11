Giá xăng dầu hôm nay (1-11): Tăng nhẹ

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới khép lại phiên giao dịch ngày thứ Sáu với mức tăng nhẹ sau một phiên đầy biến động. Thị trường dầu bật tăng, khi một số hãng truyền thông đưa tin rằng Mỹ có thể tiến hành không kích Venezuela trong vài giờ tới, nhưng sau đó giá dầu nhanh chóng điều chỉnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận thông tin này.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 31-10, giá dầu Brent tăng 0,07 USD/thùng, tương đương 0,11%, lên mức 65,07 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,41 USD/thùng, tương đương 0,68%, lên mức 60,98 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Ảnh minh họa: Reuters

“Thị trường đã lập tức phản ứng khi xuất hiện tin về một cuộc tấn công có thể xảy ra tại Venezuela. Nếu điều đó diễn ra cuối tuần này, giá dầu sẽ bùng nổ vào đầu tuần tới”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho biết.