Giá xăng dầu hôm nay (1-11): Tăng nhẹ

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới khép lại phiên giao dịch ngày thứ Sáu với mức tăng nhẹ sau một phiên đầy biến động. Thị trường dầu bật tăng, khi một số hãng truyền thông đưa tin rằng Mỹ có thể tiến hành không kích Venezuela trong vài giờ tới, nhưng sau đó giá dầu nhanh chóng điều chỉnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận thông tin này.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 31-10, giá dầu Brent tăng 0,07 USD/thùng, tương đương 0,11%, lên mức 65,07 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,41 USD/thùng, tương đương 0,68%, lên mức 60,98 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Ảnh minh họa: Reuters
“Thị trường đã lập tức phản ứng khi xuất hiện tin về một cuộc tấn công có thể xảy ra tại Venezuela. Nếu điều đó diễn ra cuối tuần này, giá dầu sẽ bùng nổ vào đầu tuần tới”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho biết.
Theo các nguồn tin quốc phòng, Mỹ đã triển khai một nhóm tác chiến hải quân với tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến vùng biển ngoài khơi Venezuela. Động thái này được xem là bước leo thang lớn nhất của Washington tại khu vực, trong bối cảnh Mỹ đang mở rộng chiến dịch tấn công các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy và gia tăng sức ép đối với Tổng thống Venezuela.
Đồng USD tăng lên ở gần mức cao nhất trong 3 tháng so với các đồng tiền chủ chốt, khiến các hàng hóa định giá bằng USD như dầu thô trở nên đắt đỏ hơn với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.
Trong khi đó, các nguồn tin của Reuters cho biết, Saudi Arabia - nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - có thể giảm giá bán dầu thô giao tháng 12-2025 cho khách hàng châu Á xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, báo hiệu xu hướng giảm giá.
Giá dầu cũng chịu sức ép sau khi số liệu chính thức cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp trong vùng đỏ.
|Ảnh minh họa: Reuters
Tính chung tháng 10, giá dầu Brent và WTI lần lượt giảm 2,6% và 2%, do OPEC cùng các nhà sản xuất ngoài khối tăng mạnh sản lượng. Lượng cung bổ sung này cũng giúp giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt từ phương Tây, làm gián đoạn xuất khẩu dầu Nga sang các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ.
OPEC+ đang nghiêng về khả năng tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12, trước thềm cuộc họp của khối vào Chủ nhật tới. Tuy nhiên, ông John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC nhận định, hầu hết các thành viên OPEC+, ngoài Saudi Arabia, “gần như không còn nhiều khả năng để tăng sản lượng đáng kể”.
Tổng thống Trump hôm thứ Năm cho biết Trung Quốc đã đồng ý bắt đầu tiến trình mua năng lượng từ Mỹ và có thể sẽ có một “thỏa thuận quy mô rất lớn” liên quan đến việc mua dầu và khí đốt từ Alaska.
Tuy nhiên, giới phân tích vẫn tỏ ra hoài nghi về việc thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thực sự giúp thúc đẩy nhu cầu năng lượng của Trung Quốc đối với nguồn cung từ Mỹ hay không.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 1-11 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.760 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.488 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.203 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 19.271 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.639 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 30-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, dầu mazut tăng 541 đồng/kg.
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau...
Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.
ĐỨC AN