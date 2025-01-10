Giá xăng dầu hôm nay (1-10): Tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới

Theo Oilprice, giá dầu Brent giảm 0,95 USD, tương đương 1,40%, xuống còn 67,02 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 1,08 USD, tương đương 1,70%, xuống còn 62,37 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch ngày 30-9, khi OPEC+ được cho là sẽ đẩy mạnh tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11. Ảnh minh họa: Shuttle Stock

Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần, cả giá dầu Brent và WTI đều mất hơn 3%, mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ 1-8.

Theo Reuters, OPEC+ có thể đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 so với mức 137.000 thùng/ngày đã nhất trí cho tháng 10 tại cuộc họp vào Chủ Nhật tới, nhằm giành lại thị phần trên thị trường toàn cầu.

Hai trong số ba nguồn tin cho biết, 8 thành viên OPEC+ có thể đồng ý nâng sản lượng thêm từ 274.000 - 411.000 thùng/ngày, tức gấp hai đến ba lần mức tăng của tháng 10. Một nguồn tin khác thậm chí nhấn mạnh, sản lượng có thể tăng tới 500.000 thùng/ngày. Trước đó, Bloomberg News cũng đưa tin, OPEC+ đang xem xét khả năng này.