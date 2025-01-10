Giá xăng dầu hôm nay (1-10): Tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, giá dầu Brent giảm 0,95 USD, tương đương 1,40%, xuống còn 67,02 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 1,08 USD, tương đương 1,70%, xuống còn 62,37 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch ngày 30-9, khi OPEC+ được cho là sẽ đẩy mạnh tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11. Ảnh minh họa: Shuttle Stock
Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần, cả giá dầu Brent và WTI đều mất hơn 3%, mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ 1-8.
Theo Reuters, OPEC+ có thể đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 so với mức 137.000 thùng/ngày đã nhất trí cho tháng 10 tại cuộc họp vào Chủ Nhật tới, nhằm giành lại thị phần trên thị trường toàn cầu.
Hai trong số ba nguồn tin cho biết, 8 thành viên OPEC+ có thể đồng ý nâng sản lượng thêm từ 274.000 - 411.000 thùng/ngày, tức gấp hai đến ba lần mức tăng của tháng 10. Một nguồn tin khác thậm chí nhấn mạnh, sản lượng có thể tăng tới 500.000 thùng/ngày. Trước đó, Bloomberg News cũng đưa tin, OPEC+ đang xem xét khả năng này.
Tuy nhiên, OPEC đã phản bác thông tin này, cho rằng các báo cáo truyền thông về kế hoạch tăng thêm 500.000 thùng/ngày là không chính xác và gây hiểu lầm.
“Nếu OPEC+ thực sự tăng mạnh sản lượng khai thác dầu, biên lợi nhuận của các nhà khai thác dầu đá phiến Mỹ vốn có chi phí cao sẽ bị thu hẹp đáng kể, có thể buộc họ phải cắt giảm sản lượng kỷ lục mà họ duy trì trong thời gian qua”, chuyên gia phân tích Alex Hodes tại StoneX Energy, nhận định.
|Giá dầu thế giới cũng chịu thêm áp lực giảm với việc Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ khu vực bán tự trị Kurdistan qua đường ống sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa: Reuters
Ngoài ra, thị trường cũng chịu thêm áp lực với việc Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ khu vực bán tự trị Kurdistan qua đường ống sang Thổ Nhĩ Kỳ, sau hơn hai năm rưỡi bị đình trệ.
Bộ Dầu mỏ Iraq xác nhận, dòng dầu đã chính thức khởi động trở lại từ ngày 28-9, sau khi đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm phá vỡ thế bế tắc.
Theo ông Andrew Lipow, Chủ tịch Công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, sự kết hợp giữa việc OPEC+ có thể tăng sản lượng khai thác dầu và nguồn cung bổ sung từ Iraq đang tạo thêm áp lực lớn lên giá dầu.
Những tuần gần đây, thị trường dầu liên tục phải cân bằng giữa hai yếu tố trái chiều: Rủi ro gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột Nga - Ukraine với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga và lo ngại về tình trạng cung vượt cầu, cộng thêm nhu cầu tiêu thụ yếu.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành được sự ủng hộ của Thủ tướng Israel Netanyahu đối với đề xuất hòa bình cho Gaza do Washington bảo trợ. Tuy nhiên, Hamas vẫn chưa có phản hồi rõ ràng.
Ngoài ra, các nhà phân tích của Ngân hàng ANZ cảnh báo, tâm lý bi quan trên thị trường còn bị tác động bởi nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa, một trong những yếu tố có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của nước này đã đạt kỷ lục mới trong tháng 7, ở mức 13,64 triệu thùng/ngày, tăng thêm 109.000 thùng/ngày so với kỷ lục trước đó vào tháng 6. Con số này càng củng cố quan điểm rằng thị trường đang đứng trước tình trạng dư cung.
Các nhà đầu tư hiện chờ đợi báo cáo dự trữ dầu thô hằng tuần từ Viện Dầu khí Mỹ (API), dự kiến công bố cuối ngày 30-9. Theo Reuters, giới phân tích dự đoán dự trữ dầu thô và xăng sẽ tăng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất có thể giảm.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 1-10, cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.618 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.165 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.658 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.628 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.209 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 25-9. Theo đó, giá xăng giảm về sát mức 20.000 đồng/lít, giá dầu tăng - giảm tùy loại. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít, dầu diesel giảm 47 đồng/lít, dầu hỏa tăng 84 đồng/lít và dầu mazut tăng 79 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
HOÀNG TRƯỜNG