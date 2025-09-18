Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Trong kỳ điều chỉnh ngày 18/9/2025, không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.﻿

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/9/2025 - 17/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ucraina gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/9/2025 và kỳ điều hành ngày 18/9/2025 là: 80,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 82,676 USD/thùng xăng RON95; 86,712 USD/thùng dầu hỏa; 88,078 USD/thùng dầu diesel 0,05S; 401,586 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S .

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.