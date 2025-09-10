Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng RON 95 về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Như vậy, giá xăng giảm trở lại sau lần tăng cách đây 7 ngày.

Giá xăng dầu trong nước giảm theo thế giới

Ở kỳ điều hành tuần trước, xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.624 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít, lên 20.209 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, lên hơn 19.005 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.