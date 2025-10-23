Giá xăng, dầu cùng nhau đi xuống

Chiều nay (23/10), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Theo đó, so với kỳ điều hành liền trước, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay được điều chỉnh giảm 177 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.726 đồng/lít.