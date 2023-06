Giá vé xem Taylor Swift tại Singapore rẻ hơn concert BLACKPINK, fan Việt vừa mừng vừa lo

Trong ngày hôm nay (30/6), phía Ticketmaster Singapore đã chính thức công bố bảng giá vé tất cả các hạng ghế cho The Eras Tour của Tayor Swift. Theo đó, các hạng vé tiêu chuẩn (Standard) được chia thành 6 hạng từ CAT 1 cho đến CAT 6. Trong đó, vé hạng CAT 6 rẻ nhất ở mức 108 đô la Singapore (khoảng 1,88 triệu VNĐ). Trong khi đó, hạng CAT 1 có giá cao nhất là 348 đô la Singapore (khoảng 6,05 triệu VNĐ).

Giá vé 6 hạng cụ thể như sau:



6 hạng vé tiêu chuẩn của The Eras Tour tính theo đơn vị đô la Singapore, chú thích trong ngoặc là quy đổi ước tính sang tiền Việt Nam theo tỉ giá cập nhật đến 30/6/2023.

Song song với các vé tiêu chuẩn với mỗi tài khoản được mua tối đa 4 vé, phía Ticketmaster Singapore cũng công bố các gói vé VIP. Các gói VIP cũng chia thành 6 hạng từ VIP 1 đến VIP 6, mỗi gói bao gồm vé tham dự The Eras Tour, các phụ kiện và merchandise của chương trình cũng như một số đặc quyền riêng. Gói VIP rẻ nhất có giá 328 đô la Singapore (khoảng 5,7 triệu VNĐ) còn gói VIP đắt nhất có tên It's Been A Long Time Coming Package có giá 1.228 đô la Singapore (21,3 triệu VNĐ).