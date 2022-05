Giá vé chung kết Champions League: ‘UEFA không nghèo nhưng vẫn muốn nhiều hơn nữa’

‘Chúng ta đi cổ vũ hay là máy in tiền cho UEFA?’

Giá vé cho trận chung kết năm nay ở Paris được UEFA công bố với 4 mức. Loại 1 giá 690 euro (chiếm 4,6%). Loại 2 giá 490 euro ( chiếm 16,4%), tăng khá nhiều so với năm ngoái (600 và 450 euro), trong khi loại 3 là 180 euro (chiếm 55,7%), loại 4 giá 70 euro (chiếm 23,3%). Không có mức ưu đãi nào cho thanh thiếu niên dưới 17 tuổi hoặc khán giả trên 65 tuổi.

Năm nào giá vé chung kết Champions League cũng bị than phiền.

So với năm ngoái, mức giá loại 1 tăng đến 12% và bị các cổ động viên của cả Liverpool lẫn Real ta thán. Tính trung bình, chi phí để một CĐV nếu di chuyển bằng xe từ Anh và Madrid sang Paris, công tiền vé, ăn uống và lưu trú khoảng 3000 euro, mức giá quá cao giữa Paris hào nhoáng và đắt đỏ. Sau đại dịch COVID-19, kinh tế châu Âu ảnh hưởng không nhỏ và việc tiết kiệm được các Chính phủ khuyến cáo đến mọi người dân.

“Một mức giá điên rồ, cao hơn vé cả mùa ở La Liga. Rốt cuộc chúng ta là những người yêu bóng đá, đến để cổ vũ cho đội nhà, hay là cái máy in tiền cho họ (ám chỉ UEFA)”, một CĐV tên Carles Inaki than phiền khi được tờ AS phỏng vấn.