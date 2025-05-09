Giá vàng vượt 140 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo nóng khi xếp hàng mua vào thời điểm này

Chiều ngày 5-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết mua vào 132,9 triệu đồng/lượng, bán ra 134,4 triệu đồng/lượng, mức cao nhất ở các công ty vàng lớn.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC còn tăng mạnh hơn nhiều, hiện đã vượt 140 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, một số tiệm vàng nhỏ ở TP HCM đầu giờ chiều nay báo giá vàng miếng SJC mua vào 140 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng so với sáng nay và ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng duy trì mốc đỉnh lên 126,7 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân

Giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh lịch sử, vượt mọi dự báo, nhiều người vẫn đổ xô xếp hàng để mua vào. Trong khi những người khác bày tỏ lo ngại, có nên mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn lúc này?

Phóng viên Báo Người Lao Động đã có trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) về những biến động mạnh trên thị trường vàng những ngày qua.