Giá vàng vọt lên ngưỡng cao mới, 40 năm mới có một lần

Vượt ngưỡng 3.800 USD/ounce

Trong phiên giao dịch ngày 29/9, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử vọt qua ngưỡng 3.800 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC lên cao kỷ lục: 136,5 triệu đồng/lượng (giá bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Một số thương hiệu vàng tư nhân thậm chí tăng hơn 4 triệu đồng/lượng trong một ngày.

Tới 17h chiều 29/9, giá vàng thế giới lên mức 3.818 USD/ounce (tương đương 122,3 triệu đồng/lượng). Vàng miếng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 14,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn cũng tăng thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng, đồng loạt lên đỉnh cao mới. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 129,7-132,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 129,9-132,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, giá vàng cả quốc tế và trong nước đồng loạt tăng, lập kỷ lục mới.

Vàng thế giới tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Fed còn hai cuộc họp vào tháng 10 và 12, với khả năng cao sẽ hạ lãi suất, từ đó củng cố kỳ vọng vàng tiếp tục tăng theo đà giảm của đồng USD. Tuy nhiên, vàng thế giới tăng bứt phá còn nhiều yếu tố hỗ trợ, tích lũy từ cuối tuần trước.