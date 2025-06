Giá vàng và giá USD đã tăng bao nhiêu trong 5 tháng đầu năm nay?

Theo cơ quan thống kê, tính đến ngày 28/5, bình quân giá vàng thế giới là trên 3.305 USD/ounce, tăng 2,66% so với tháng 4/2025. Bất ổn chính trị toàn cầu và lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5 vừa qua tăng 10,47% so với tháng trước; tăng 45,95% so với cùng kỳ năm trước và tăng 35,25% so với tháng 12/2024. Bình quân 5 tháng đầu năm nay, chỉ số giá vàng tăng 35,37%.

Bình quân 5 tháng đầu năm nay, chỉ số giá vàng trong nước tăng 35,37%. Ảnh: Chí Hiếu

Trong khi đó, giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới.