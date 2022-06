Giá vàng tuần tới ra sao?

Tuy nhiên, việc nhận định lạm phát của Mỹ đạt đỉnh chưa có gì chắc chắn khi chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn bị đứt gãy do cuộc chiến Nga- Ukraine và chiến lược zero- Covid của Trung Quốc. Đặc biệt, EU vừa quyết định ngừng nhập khẩu 2/3 lượng dầu vận chuyển trên biển từ Nga nhằm gây sức ép Nga ngừng chiến sự ở Ukraine, đẩy giá dầu tăng cao hơn. Do đó, lạm phát vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ mạnh hơn nữa, nhất là khi Nga vẫn một mức khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đặt ra trong chiến sự Nga- Ukraine, còn Ukraine tuyên bố quyết đánh bại Nga với sự hỗ trợ tích cực của Mỹ và phương Tây.

Đáng chú ý, hiện đã bước vào mùa hè, nên nhu cầu vàng vật chất thường bước vào chu kỳ giảm. Do đó, yếu tố này sẽ không còn hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Theo đó, giá vàng sẽ khó có sự bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn này, nhất là khi FED vẫn duy trì tăng lãi suất trong 2-3 cuộc họp kế tiếp. Tuy nhiên về dài hạn, giá vàng được nhận định sẽ còn tăng cao hơn nữa khi giao dịch vững trên 1.900USD/oz.