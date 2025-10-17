Giá vàng tư nhân 'nhảy múa' tự do, lực lượng quản lý thị trường ở đâu?

Sáng 17/10, giá vàng trong nước tiếp tục leo thang, lập kỷ lục mới khi bán ra 151,4 triệu đồng/lượng. Trên thị trường tự do, giá vàng tư nhân còn được rao bán lên đến 170-175 triệu đồng/lượng, cao hơn hàng chục triệu đồng so với niêm yết chính thức.

Công ty SJC bán ra 151,4 triệu đồng còn công ty PNJ bán 152,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng được bán ra tới 154 triệu đồng/lượng, cao hơn cả giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng tư nhân đẩy giá vàng miếng SJC lên 170 triệu đồng/lượng. Thậm chí tại một số tỉnh thành giá vàng tư nhân lên tới 175 triệu đồng/lượng.

Giá tăng phi mã, thị trường lại rơi vào cảnh khan hiếm hàng. Nhiều thương hiệu lớn ngừng bán vàng miếng và vàng nhẫn, chỉ nhận đặt lịch hoặc giới hạn lượng mua mỗi người tối đa 1 vài chỉ. Một số cửa hàng tại Hà Nội thậm chí treo biển “tạm hết hàng”, người dân chuyển sang xếp hàng mua bạc thay thế.

Khi giá vàng liên tục bị các cửa hàng tư nhân đẩy giá, người dân đặt câu hỏi, vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý thị trường ở đâu trong việc giám sát, kiểm tra và bình ổn thị trường vàng?

Theo quy định, lực lượng quản lý thị trường có chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, bao gồm niêm yết giá, đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường. Tuy nhiên, trong thực tế, khi giá vàng bị hàng loạt cửa hàng tư nhân đẩy lên cao bất thường, người tiêu dùng có quyền đặt câu hỏi về sự hiện diện kịp thời của cơ quan này.

Phóng viên liên hệ với ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để tìm hiểu về biện pháp quản lý giá vàng, ông này không nghe máy, cũng không phản hồi tin nhắn. Tiếp tục liên hệ với ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, vị này đề nghị phóng viên gửi văn bản sang mới cung cấp thông tin. Trong lúc "nước sôi lửa bỏng", thị trường đang biến động mạnh, vì sao cơ quan quản lý không chủ động lên tiếng? Việc cung cấp thông tin cho báo chí, cầu nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý và người dân lẽ ra phải được ưu tiên, chứ không thể bị trì hoãn bởi những thủ tục hành chính lạnh lùng và hình thức.

Trong khi người dân hoang mang, thị trường “sôi sục”, thì cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý và phát triển thị trường trong nước lại im lặng đến khó hiểu. Sự im lặng của cơ quan quản lý trong lúc thị trường vàng tư nhân “tự tung tự tác” không chỉ làm giảm niềm tin của người dân mà còn khiến dư luận nghi ngờ năng lực thực thi và sự chủ động của hệ thống quản lý giá. Khi vàng là mặt hàng nhạy cảm, gắn với tâm lý đầu tư, tiết kiệm của hàng triệu người, việc để các cơ sở kinh doanh tự do điều chỉnh giá mà không có biện pháp kiểm soát rõ ràng chẳng khác nào buông lỏng thị trường.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị phóng viên gửi văn bản sang mới cung cấp thông tin. Nguồn ảnh: Bộ Công Thương.

Không ai yêu cầu cơ quan quản lý “ra lệnh” cho giá vàng, nhưng người dân có quyền đòi hỏi trách nhiệm và minh bạch thông tin từ cơ quan quản lý. Một lời giải thích, một biện pháp kiểm tra, hay ít nhất là sự xuất hiện kịp thời của người có thẩm quyền, đó mới là điều thị trường cần. Sự im lặng lúc này chẳng khác nào để mặc cho gian thương sự tùy tiện nâng giá và làm giảm niềm tin vào năng lực điều hành của Nhà nước.

Đáng tiếc, cho đến giờ này, câu hỏi “cơ quan quản lý thị trường ở đâu?” vẫn chưa có lời đáp. Vấn đề không chỉ là “ai chịu trách nhiệm”. Vấn đề còn là, khi cơ quan được giao nhiệm vụ bình ổn và giám sát thị trường chọn cách im lặng thì ai sẽ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?