Giá vàng trong nước giảm hơn 1 triệu đồng/lượng

Theo bà, những người mua vàng từ vùng giá 50 - 70 triệu đồng/lượng hiện có thể tạm yên tâm và cân nhắc các kênh đầu tư khác như bất động sản hoặc cổ phiếu.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định rằng, dù vàng vẫn đang giữ được mức hỗ trợ quan trọng nhưng áp lực bán ra có thể chưa kết thúc.

Còn đối với nhà đầu tư mới nếu kỳ vọng lợi nhuận 50 - 60% như trước đây sẽ dễ “sốc”, bởi thị trường hiện đã khác. Đặc biệt, những người có tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ), không mua được tại thương hiệu chính thức mà tìm đến thị trường tự do sẽ phải đối mặt với rủi ro về chất lượng vàng và pháp lý khi không có hóa đơn chứng từ.

"Vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa FOMO ở mức giá cao, vừa chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, lại thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang “cầm hòn than nóng”. Và hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng", bà Phương ví von.

Ngoài các rủi ro trên, theo bà Phương, khi tham gia đầu tư vàng cần tính đến cả chi phí cơ hội về thời gian, công sức. Giai đoạn vừa qua lượng cung hàng rất nhỏ. Nhiều nhà đầu tư phải đánh đổi, xếp hàng nhiều giờ chỉ để mua được 1 - 2 chỉ vàng. Có người xếp hàng mà vẫn không mua được.