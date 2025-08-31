Giá vàng trên chợ mạng 'vượt mặt' doanh nghiệp đang niêm yết

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 130,6 triệu đồng/lượng.

Thế nhưng, trên “chợ mạng”, nhiều người giao dịch vàng với giá 133,6 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết 2 triệu đồng/lượng. Nửa năm nay, chợ mạng lại nhộn nhịp trở lại khi giá vàng đang ở mức cao nhất chưa từng có.

Nhiều người cho rằng, vàng miếng SJC vẫn là mặt hàng được ưa chuộng nhất trên thị trường nên có giá chênh cao nhất. Theo đó, nhiều người dự đoán, giá vàng miếng SJC vẫn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới nên tiếp tục tìm kiếm vàng trên thị trường không chính thức.