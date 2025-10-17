Giá vàng thế giới tăng cao, lộ diện điều khác biệt rõ rệt so với trước

Giá vàng "bay cao" và những con số chóng mặt

Giá vàng thế giới đang trải qua một đợt tăng giá lịch sử, khiến thị trường hàng hóa toàn cầu rung chuyển. Trong phiên giao dịch ngày 16/10 trên sàn New York (đóng cửa rạng sáng 17/10 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã vọt tăng khoảng 125 USD, từ mức 4.200 USD lên 4.325 USD/ounce.

Sang đầu giờ sáng 17/10 trên thị trường châu Á, đà tăng tiếp tục với mức nhích thêm khoảng 1%, có lúc chạm ngưỡng 4.375 USD/ounce. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng tổng cộng khoảng 67%, từ mức khởi điểm 2.625 USD lên 4.375 USD/ounce như hiện tại.

Trong nước, vào cuối giờ chiều 16/10, giá vàng SJC đã vượt ngưỡng 149 triệu đồng/lượng (bán). Giá vàng nhẫn ở nhiều thương hiệu đã lên tới 153-154 triệu đồng/lượng.

Đà tăng này không chỉ mạnh mà còn liên tục lập kỷ lục mới. Vàng đã vượt ngưỡng 3.000 USD hồi giữa tháng 3, rồi "phá đảo" mốc 4.000 USD vào đầu tuần thứ 2 của tháng 10, và tiếp tục xác lập các đỉnh cao mọi thời đại một cách nhanh chóng. Trên Kitco News, có dự báo cho rằng, vàng có thể đạt 30 nghìn USD/ounce, tức gấp khoảng 6-7 lần hiện tại.