Giá vàng thế giới rớt mạnh, chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới

Trong phiên giao dịch sáng 15/8, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm sâu, từ mức 3.365 USD/ounce có lúc xuống chạm 3.330 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng giao ngay đã lần lượt đánh mất các ngưỡng quan trọng: 3.400 USD/ounce rồi 3.350 USD/ounce. Thay vì dao động khá ổn định trong khoảng 3.350-3.400 USD/ounce như vài tuần qua, giá vàng đã rớt xuống vùng thấp mới 3.300-3.350 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng vẫn neo trên đỉnh cao. Cụ thể, tới sáng nay, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức này chỉ giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng so với hôm qua nhưng vẫn là đỉnh lịch sử.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại SJC và Doji dao động từ 119,1-119,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát giá sản xuất (PPI) tăng 0,9% trong tháng 7, cao hơn so với kỳ vọng. Đây là mức tăng giá PPI cao nhất kể từ tháng 6/2022. Con số này ngay lập tức khiến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất giảm.