Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới 3.755 USD

Giá vàng giao ngay sáng 23/9 tiếp tục tăng mạnh trên thị trường châu Á và lên mức 3.755 USD/ounce, tương đương khoảng 121 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 3.723 USD/ounce, phá vỡ kỷ lục 3.700 USD đã thiết lập vào giữa tháng 9.

Như vậy, so với đầu năm, giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 40-42%, từ mức 2.650 USD lên trên 3.700 USD/ounce như hiện tại.

Vàng thế giới tăng mạnh khi giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất. Trước đó, vào rạng sáng 18/9 (giờ Việt Nam), Fed đã giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất xuống 4-4,25%, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng nới lỏng hơn nữa.