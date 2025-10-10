Giá vàng thế giới lao dốc, SJC giảm theo

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế sáng 10/10 quay đầu giảm sâu sau một chuỗi ngày tăng vọt tổng cộng 54% kể từ đầu năm và lập nhiều kỷ lục liên tiếp.

Sau khi đạt mức cao kỷ lục 4.060 USD/ounce (quy đổi khoảng 130 triệu đồng/lượng) trong phiên đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay lao dốc và tới đầu giờ sáng 10/10 trên thị trường châu Á đã xuống mức gần 3.940 USD/ounce (khoảng 125,9 triệu đồng/lượng).

Tới 9h30 sáng nay, giá vàng thế giới hồi phục nhẹ lên 3.980 USD/ounce (127,1 triệu đồng/lượng).

Tuy nhiên, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm khá khiêm tốn. Giá vàng miếng SJC sáng 10/10 giảm 600.000 đồng/lượng, xuống còn 139,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) so với mức 140,5-142,5 triệu đồng/lượng.