Giá vàng thế giới giảm rất mạnh: Đảo chiều xu hướng tăng?

Giá vàng lao dốc

Thị trường vàng thế giới chứng kiến một phiên giao dịch đầy kịch tính vào đầu ngày 17/10 trên sàn New York (tối cùng ngày giờ Việt Nam). Sau khi bứt phá ngoạn mục từ mức dưới 4.200 USD/ounce hôm 16/10 lên đỉnh cao lịch sử 4.380 USD/ounce (khoảng 140 triệu đồng/lượng) hôm 17/10 trên thị trường châu Á và châu Âu, giá vàng giao ngay trên thị trường New York lao dốc, có lúc mất 160 USD (gần 3,7%) xuống ngưỡng 4.215 USD/ounce. Mức giảm này tương đương 5 triệu đồng/lượng.

Đây là mức giảm hiếm gặp trong lịch sử biến động giá vàng, vượt trội so với nhiều cú sụt giảm nổi tiếng trước đây như hồi năm 2013 hay 2020.

Mức giảm 160 USD chỉ trong vài giờ là rất lớn nếu xét riêng lẻ, nhưng đặt trong bối cảnh giá vàng vừa tăng gần 200 USD ngay trong phiên trước đó, đây có thể là một phản ứng kỹ thuật khi thị trường không có thêm các yếu tố hỗ trợ. Tính từ đầu năm 2025, giá vàng đã vọt tăng gần 67%, từ mức khoảng 2.600 USD lên đỉnh 4.380 USD. Sự tăng trưởng chóng mặt này, kết hợp với khối lượng giao dịch kỷ lục, khiến một đợt điều chỉnh sâu trở nên dễ hiểu.