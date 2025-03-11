Giá vàng thế giới đối mặt loạt tin bất lợi

Dồn dập thông tin bất lợi

Chỉ trong vòng khoảng nửa tháng, giá vàng đã giảm mạnh trên cả thị trường quốc tế và trong nước. Giá vàng giao ngay trên thế giới giảm gần 9% từ mức đỉnh cao 4.381 USD/ounce ghi nhận hôm 21/10 về ngưỡng 4.000 USD/ounce vào đầu tháng 11.

Vàng SJC chỉ mất khoảng 4 triệu, từ 152,5 triệu đồng/lượng (giá bán) hôm 21/10 xuống 148,4 triệu đồng/lượng vào đầu tháng mới, nhưng gần như không có giao dịch. Vàng nhẫn trơn ở các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giảm khoảng 10 triệu đồng/lượng, từ mức quanh 160 triệu đồng/lượng (giá bán) xuống khoảng 149 triệu đồng/lượng.

Có thể thấy, ở vào thời điểm hiện tại có nhiều thông tin bất lợi cho vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn, đặc biệt là các thương hiệu vàng tư nhân địa phương.

Trước hết, đó là cú giảm mạnh của giá vàng thế giới và áp lực chốt lời vẫn còn sau khi vàng tăng hơn 50% từ đầu năm và đã tăng 27% trong năm 2024. Sau đợt tăng nóng kéo dài từ cuối năm 2023, giá vàng thế giới có thể vào một đợt giảm kéo dài.

Trong kịch bản giá vàng thế giới giảm kéo dài, giá vàng trong nước có thể còn giảm mạnh hơn, bởi giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khá nhiều, khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng (tính theo tỷ giá ngân hàng).