Giá vàng thế giới biến động khó lường: Dự báo cho năm 2026

Biến động mạnh chưa từng có

Tuần giao dịch từ 20-24/10 chứng kiến những diễn biến bất thường trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng giao ngay vọt lên đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce vào ngày 20/10, nâng mức tăng từ đầu năm lên hơn 67%, vượt xa kỳ vọng của nhiều chuyên gia. Tuy nhiên, chỉ trong hai phiên 21-22/10, giá vàng bất ngờ giảm hàng trăm USD, có lúc về sát mốc 4.000 USD/ounce.

Sự đảo chiều này phản ánh áp lực chốt lời mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, khi thị trường chuyển từ trạng thái "FOMO" (hội chứng sợ bỏ lỡ) sang lo ngại "margin call" (bán giải chấp ký quỹ).

Mở cửa phiên giao dịch 23/10 trên sàn New York (tối 23/10, giờ Việt Nam), giá vàng bật tăng trở lại thêm hơn 55 USD, tương đương khoảng 1,3%, lên ngưỡng 4.155 USD/ounce (132,6 triệu đồng/lượng). Sự phục hồi này được hỗ trợ bởi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Nga, cùng gói trừng phạt thứ 19 của châu Âu đối với Moscow.

Tại Việt Nam, giá vàng vẫn neo sát đỉnh lịch sử: vàng miếng SJC bán ra quanh 150 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tại một số nơi chạm 154 triệu đồng/lượng, cho thấy nhu cầu trú ẩn cao.

Dòng tiền đầu cơ chi phối thị trường