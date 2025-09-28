Giá vàng tháng 9 tăng mạnh hiếm có, 3 tháng cuối năm còn lên tiếp?

Giá vàng tăng mạnh bất chấp thách thức

Trong tuần từ 22-27/9, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ghi nhận mức tăng ấn tượng, bất chấp nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô dường như bất lợi.

Phiên giao dịch cuối tuần (đóng cửa rạng sáng 27/9, giờ Việt Nam) chứng kiến giá vàng tăng từ mức 3.740 USD/ounce lên 3.760 USD/ounce (tương đương 120,4 triệu đồng/lượng), có thời điểm đạt hơn 3.780 USD/ounce, chỉ cách mức đỉnh lịch sử ghi nhận hôm 23/9 một khoảng nhỏ.

Với mức tăng gần 12% trong tháng 9, vàng cho thấy vẫn còn sức hút mạnh mẽ.

Trong tuần, mức đỉnh cao nhất của giá vàng là 3.790 USD/ounce (sáng thứ Ba), giá sau đó điều chỉnh giảm. Giá đóng cửa tuần đạt 3.760 USD/ounce, tăng 3,3% so với tuần trước.

Đáng chú ý, vàng tăng giá mạnh dù đồng USD ghi nhận một tuần phục hồi. Chỉ số DXY, đo lường sức mạnh đồng USD, vượt ngưỡng 98 điểm, thậm chí chạm gần 98,5 điểm trong phiên, nhờ dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ.

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ công bố GDP quý II tăng 3,8%, vượt dự báo 3,3%, làm giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất mạnh trong ba tháng cuối năm.