Giá vàng tăng vọt, thế giới rúng động sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 và cáo buộc Bắc Kinh có động thái thù địch nhằm hạn chế xuất khẩu đất hiếm cần thiết cho ngành công nghiệp Mỹ.

Đây là tuyên bố nặng nề nhất của ông Donald Trump kể từ hồi tháng 4 sau khi ông chủ Nhà Trắng công bố kế hoạch áp “thuế đối ứng” lên tất cả các nước với mức tăng rất mạnh so với trước đó.

Tuyên bố mới của ông Trump về Trung Quốc cho thấy căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang trở lại. Gần đây, hai nước đã tranh cãi gay gắt về việc Bắc Kinh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết có thể áp thêm 100% thuế với hàng hóa Trung Quốc vào ngày 1/11, thậm chí sớm hơn, phụ thuộc vào những hành động tiếp theo hoặc các thay đổi của Trung Quốc. Mỹ cũng sẽ kiểm soát xuất khẩu với những phần mềm quan trọng.

Ông Trump cũng cho rằng cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này có thể sẽ không diễn ra như kế hoạch vì "dường như không có lý do gì" để gặp người đứng đầu Bắc Kinh.