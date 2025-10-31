Giá vàng tăng vọt, nhà đầu tư phản ứng lạ sau 'cuộc gặp lịch sử'

Vàng thế giới bất ngờ bứt phá, trong nước 'treo đỉnh'

Giá vàng thế giới có cú lội ngược dòng ngoạn mục vào cuối phiên giao dịch 30/10 trên thị trường New York (rạng sáng 31/10, giờ Việt Nam). Từ mức dưới 3.900 USD/ounce hồi đầu tuần, kim loại quý này vọt lên 4.040 USD/ounce.

Vàng hồi phục mạnh mẽ bất chấp tin tức "nóng" từ cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc.

Cuộc đối thoại kéo dài gần 2 giờ, kết thúc vào rạng sáng 30/10, được ông Trump mô tả là “tuyệt vời”. Ông cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc kéo dài 1 năm, có thể gia hạn định kỳ.

Theo đó, thuế quan Mỹ với hàng hóa Trung Quốc giảm từ 57% xuống 47%; Trung Quốc nối lại việc mua đậu nành Mỹ với khối lượng lớn, hoãn kiểm soát xuất khẩu đất hiếm; hai bên mở đàm phán về chip Nvidia, hợp tác kiểm soát fentanyl và thăm lẫn nhau (ông Trump dự kiến sang Bắc Kinh vào tháng 4/2026, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ sau đó). Phía Trung Quốc xác nhận “thống nhất nhiều vấn đề”, nhưng chưa công bố chi tiết.

Thông thường, tin hạ nhiệt thương mại Mỹ - Trung Quốc, một trong số nguồn gốc bất ổn kinh tế toàn cầu, thường sẽ khiến giá vàng lao dốc. Tuy nhiên, thị trường diễn biến theo chiều ngược lại.