Giá vàng tăng mạnh: Đỉnh mới ở phía trước, bỏ độc quyền vẫn chưa sớm ‘hạ nhiệt'

Giá vàng dồn dập lập kỷ lục

Các ngân hàng trung ương, thường được ví như "cá mập" trên thị trường vàng, gần đây giảm mạnh mua vào do giá leo thang. Tuy nhiên, giá vàng vẫn liên tiếp lập kỷ lục mới trong những ngày đầu tháng 9.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương toàn cầu chỉ mua ròng 10 tấn vàng trong tháng 7, mức thấp nhất so với các tháng trước, do giá cao làm giảm nhu cầu từ các nền kinh tế mới nổi.

Dù tốc độ mua chậm lại, các ngân hàng trung ương vẫn đang mua ròng: Kazakhstan thêm 3 tấn, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Cộng hòa Czech mỗi nước thêm 2 tấn. Tuy nhiên, Ba Lan - quốc gia mua nhiều nhất từ đầu năm đến nay với 67 tấn, gần như dừng mua từ tháng 5. Uganda cũng khởi động chương trình mua vàng nội địa từ thợ mỏ thủ công để dự trữ.

Bất chấp sự thận trọng từ các ngân hàng trung ương, giá vàng thế giới vẫn bùng nổ. Sau khi lập đỉnh lịch sử mới vào ngày 1/9 với mức 3.508 USD/ounce, giá vàng tiếp tục leo thang trong phiên 3/9 tại thị trường châu Á, vọt lên 3.540 USD/ounce.

Đến tối 3/9 (giờ Việt Nam) trên sàn New York, giá vàng giao ngay vượt ngưỡng 3.570 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 37,50 USD lên 3.630 USD/ounce. Đà tăng này được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ, khi thị trường chứng khoán và tài chính bước vào giai đoạn thường có biến động lớn tháng 9-10.

Giá vàng tăng liên tiếp, lập đỉnh cao kỷ lục mới. Ảnh: Thạch Thảo

Trong nước, giá vàng cũng lập đỉnh cao lịch sử, phản ánh sát diễn biến trên thị trường quốc tế. Sáng nay, giá vàng SJC tiếp tục tăng lên 133,9 triệu đồng/lượng (bán ra) và 132,4 triệu đồng/lượng (mua vào).

Còn phiên giao dịch ngày 3/9 (giờ Việt Nam) đã ghi nhận một đợt tăng sốc. Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết ở mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng so với trước kỳ nghỉ lễ. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ tại SJC đạt 125,5-128 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng, trong khi Doji niêm yết 125,8-128,8 triệu đồng/lượng.