Giá vàng tăng mạnh, đại gia bán vàng SJC lãi kỷ lục

Theo đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý đạt 32.193 tỷ đồng, tăng 13,32% so với năm 2023. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 378 tỷ đồng, tăng hơn 384,6% so với năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2024 đạt 283 tỷ đồng, trong khi năm 2023 con số này là 60,9 tỷ đồng.

Năm 2024, giá vàng miếng SJC liên tục tăng mạnh. Ở phiên cuối cùng của năm 2024, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 10,2 triệu đồng/lượng trong năm 2024, tương đương 13,78%.