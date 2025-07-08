Giá vàng tăng mạnh, đại gia bán vàng SJC lãi kỷ lục

Theo đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý đạt 32.193 tỷ đồng, tăng 13,32% so với năm 2023. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 378 tỷ đồng, tăng hơn 384,6% so với năm 2023.
Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2024 đạt 283 tỷ đồng, trong khi năm 2023 con số này là 60,9 tỷ đồng.
Năm 2024, giá vàng miếng SJC liên tục tăng mạnh. Ở phiên cuối cùng của năm 2024, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 10,2 triệu đồng/lượng trong năm 2024, tương đương 13,78%.
Tính đến ngày 31/12/2024, SJC nắm giữ 278 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Hàng tồn kho là 1.587 tỷ đồng.
Theo Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty SJC đã ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh năm 2024 trên báo cáo tài chính cao hơn thực tế 13 tỷ đồng. Điều này khiến bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024 ở chỉ tiêu "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước" phản ánh cao hơn, và chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" phản ánh thấp hơn số tiền tương ứng.
Trên báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu "Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành" bị ghi nhận cao hơn thực tế, trong khi "Lợi nhuận sau thuế" phản ánh thấp hơn thực tế tương ứng.
Bên cạnh đó, trong năm 2024, một số cán bộ, nhân viên Công ty SJC bị khởi tố về tội danh tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận, bản án chính thức nên đơn vị kiểm toán chưa thể xác định ảnh hưởng của vấn đề này đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty SJC.
Theo kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố tháng 5/2025, Công ty SJC còn tồn tại nhiều thiếu sót, vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vàng.
Cụ thể, việc quyết định giá mua - bán vàng hoàn toàn do một cá nhân, là tổng giám đốc công ty, chỉ đạo mà không dựa trên quy trình, chỉ tiêu hay căn cứ cụ thể nào. Ngoài ra, các bộ phận liên quan cũng không được phân tách trách nhiệm rõ ràng trong khâu tham mưu xác định giá. Điều này được đánh giá tiềm ẩn rủi ro cao, có thể ảnh hưởng đến thị trường vàng, do SJC chiếm thị phần lớn.
Năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 6 bị can về 2 tội danh: Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số đó, bà Lê Thúy Hằng, Tổng Giám đốc, bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
|Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM, có 35 hoạt động trong lĩnh vực doanh vàng. SJC có mạng lưới hơn 200 cửa hàng và hàng chục đại lý chính thức, trong đó nhiều cửa hàng được phép giao dịch vàng miếng SJC.
Từ năm 2012, SJC được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn là thương hiệu vàng quốc gia. Công ty sản xuất vàng miếng mang thương hiệu SJC và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm này.