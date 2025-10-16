Giá vàng tăng không ngừng, chủ tiệm vàng chứng kiến điều chưa từng xảy ra

Hàng trăm người xếp hàng chờ mua nhưng chỉ còn vàng trang sức

Khảo sát sáng nay (16/10) tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhiều khách hàng đã xếp hàng từ tờ mờ sáng để chờ mua vàng, tuy nhiên các cửa hàng lớn đồng loạt thông báo hết hàng, chỉ còn bán vàng trang sức và mua vào.

Tại Bảo Tín Minh Châu, cảnh xếp hàng kéo dài đã trở nên quen thuộc trong mấy ngày qua. Sáng nay, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu lên mức cao kỷ lục, niêm yết ở 151-154 triệu đồng/lượng, vượt trội so với các thương hiệu khác.

Bà Vân (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết mấy ngày nay bà đều đi từ sớm, xếp hàng chờ mua vàng nhưng chưa mua được chỉ nào. “Dù cửa hàng chính thức thông báo ngừng bán vàng miếng và vàng nhẫn, bà vẫn chờ với hy vọng mua được vàng.

“Cửa hàng thông báo ngừng bán vàng, nhưng tôi cố ngồi chờ, biết đâu họ mở bán bất ngờ thì còn kịp mua”, bà chia sẻ.

Nhiều thương hiệu vàng thông báo hết hàng. Ảnh: D.Anh

Người dân vẫn ngồi chờ bên ngoài. Ảnh: D.Anh

Nhân viên bán hàng tại Bảo Tín Minh Châu xác nhận tình trạng mua vàng đang rất khó khăn. Cửa hàng hiện không bán vàng miếng và vàng nhẫn, chỉ bán vàng trang sức. Nhu cầu mua của người dân rất lớn, vượt quá khả năng cung ứng. Cửa hàng vẫn chưa biết thời điểm nào có thể mở bán trở lại.

Tuần trước, cửa hàng vẫn duy trì bán với hạn mức mỗi khách chỉ được mua 1 chỉ vàng và chỉ bán 50-100 suất mỗi buổi sáng. Nhiều người phải có mặt từ 5h sáng để lấy số thứ tự, nhưng nay ngay cả hạn mức đó cũng không còn.