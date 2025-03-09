Giá vàng tăng điên cuồng

Đây là mức giá cao nhất trong hơn 14 năm qua, vượt qua mọi kỷ lục trước đó. Sự tăng giá của vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản ổn định giữa bối cảnh thị trường tài chính biến động. Những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và triển vọng cắt giảm lãi suất đã đẩy giá hai kim loại này lên cao. Ngoài ra, sự suy yếu của đồng USD cũng là yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Giá vàng trong nước tăng theo thế giới nhưng có thời điểm, giá vàng thế giới giảm nhưng trong nước vẫn tăng. So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng hơn 48 triệu đồng/lượng, tương đương tăng hơn 56%; còn vàng nhẫn tăng 43 triệu đồng/lượng, tương đương hơn 51%.

Đáng chú ý, dù giá vàng tăng mạnh nhưng người dân vẫn chưa chốt lời và nhu cầu mua vào vẫn tăng mạnh. Tuy nhiên, thời điểm này, vàng miếng SJC vẫn khan hiếm, vàng nhẫn nhiều cửa vàng có thương hiệu chỉ bán ra từ 1-2 chỉ/ngày. Những người có nhu cầu mua 1 lượng trở lên nhà vàng hẹn 15 ngày mới có vàng trong khi tiền phải thanh toán hết thời điểm giá hiện tại.