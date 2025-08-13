Giá vàng SJC vượt đỉnh giữa lúc thế giới giảm sâu: Điều gì đang xảy ra?

Diễn biến giá vàng sắp tới

Giá vàng thế giới và trong nước vài ngày nay có những phiên tăng, giảm đan xen. Ngày 12/8, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn sát mốc 124 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn giảm còn hơn 119 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm mạnh, dao động quanh ngưỡng 3.350 USD/ounce.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho hay, hơn hai tháng qua, giá vàng thế giới “mắc kẹt” ở vùng giá 3.250-3.450 USD/ounce, với biên độ biến động thường xuyên ở mức 3.300-3.400 USD/ounce. Dù có những nhịp tăng nhưng xu hướng chung vẫn nghiêng về giảm.

Nguyên nhân chính đến từ hai yếu tố, đó là chính sách thuế quan của Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Theo ông Phương, vàng vốn nhạy cảm với thông tin thuế quan - các tín hiệu tích cực về đàm phán thương mại khiến giá giảm, trong khi động thái áp thuế cao lại kéo giá tăng.

“Tuần qua, giá vàng thế giới tăng mạnh khi xuất hiện thông tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 39% đối với vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu từ Thụy Sĩ vào Mỹ, vàng đã vượt 3.400 USD/ounce. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Nhà Trắng bác bỏ thông tin sai lệch đó khiến giá vàng giảm khoảng 50 USD, còn quanh mốc 3.350 USD/ounce”, ông Phương phân tích.