Giá vàng SJC trụ mốc 124 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tiếp tục leo thang

Kết thúc phiên giao dịch 7/8, giá vàng miếng SJC duy trì ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, vàng SJC đã vọt lên đỉnh cao chưa từng có 124,1 triệu đồng/lượng (bán ra), sau đó hạ nhiệt.

Tuy nhiên, tại Doji, giá vàng SJC chưa kịp điều chỉnh nên vẫn neo ở ngưỡng cao. Giá vàng SJC mua vào là 122,7 triệu đồng, tăng 500.000 đồng/lượng; giá bán ra là 124,1 triệu đồng, tăng 300.000 đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC đã vượt qua kỷ lục lịch sử 124 triệu đồng/lượng ghi nhận hôm 22/4.

Giá vàng nhẫn tại Doji cũng trụ vững ở đỉnh cao 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới trong bối cảnh giá thế giới leo thang và tỷ giá USD/VND niêm yết ở đỉnh cao 26.200-26.400 đồng/USD.

Trong phiên tối 7/8 (giờ Việt Nam) trên thị trường New York, giá vàng giao ngay tiếp tục tăng mạnh và đang tiệm cận ngưỡng cản quan trọng 3.400 USD/ounce (109,3 triệu đồng/lượng).