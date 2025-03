Giá vàng nóng theo nội bộ nước Mỹ: Lên tiếp đỉnh mới hay sẽ xì hơi?

Hơn thế, đồng USD suy yếu mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cũng hỗ trợ đà tăng.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giảm mạnh từ mức gần 107 điểm hồi đầu tuần xuống còn 103,73 điểm vào cuối tuần. Vàng cũng như nhiều loại hàng hóa khác được tính bằng đồng USD, do vậy thường có diễn biến ngược so với đồng tiền của Mỹ.

Các quỹ ETF vàng cũng ghi nhận dòng tiền tăng nhẹ, cho thấy sự quay lại của nhà đầu tư tổ chức.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo về áp lực chốt lời có thể còn lớn mỗi khi giá vàng gia tăng. Các biến động kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro cho mặt hàng kim loại quý. Nếu không có thêm yếu tố hỗ trợ, vàng có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh trước khi trở lại thử thách mốc tâm lý 3.000 USD/ounce như nhiều tổ chức lớn như Goldman Sachs, JP Morgan nhận định.