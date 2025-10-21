Giá vàng nhẫn vượt 160 triệu đồng/lượng, đắt hơn vàng miếng

Mở cửa phiên sáng nay (21/10), giá vàng miếng và nhẫn đều đảo chiều tăng mạnh tới 3,1 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 154,6 triệu đồng/lượng.
Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 153-154,6 triệu đồng/lượng, cùng tăng 3,1 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, hiện Công ty Phú Quý giao dịch từ 151,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn giao dịch từ 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) và Công ty này đang có giá bán ra cao hơn 6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC của các công ty khác.
Hôm nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp rút ngắn, trong đó vàng SJC 1-1,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng vẫn tiếp tục lập đỉnh mới khi vượt mốc 4.347 USD/ounce, tăng 47 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 138,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.
Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.099 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 20/10. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm 3 đồng, một số ngân hàng thông báo giá bán ra ở mức 26.353 đồng/USD.
Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.113-26.353 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.146-26.353 đồng/USD (mua vào/bán ra).
Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.153-26.353 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.130-26.353 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.