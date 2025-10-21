Giá vàng nhẫn vượt 160 triệu đồng/lượng, đắt hơn vàng miếng

21/10/2025 10:38

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh, vượt mức 154,6 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng giảm nhẹ.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh tới 3,1 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước bật tăng mạnh tới 3,1 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên sáng nay (21/10), giá vàng miếng và nhẫn đều đảo chiều tăng mạnh tới 3,1 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 154,6 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 153-154,6 triệu đồng/lượng, cùng tăng 3,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, hiện Công ty Phú Quý giao dịch từ 151,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn giao dịch từ 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) và Công ty này đang có giá bán ra cao hơn 6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC của các công ty khác.

Hôm nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp rút ngắn, trong đó vàng SJC 1-1,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng vẫn tiếp tục lập đỉnh mới khi vượt mốc 4.347 USD/ounce, tăng 47 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 138,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.099 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 20/10. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm 3 đồng, một số ngân hàng thông báo giá bán ra ở mức 26.353 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.113-26.353 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.146-26.353 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.153-26.353 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.130-26.353 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Theo www.vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/gia-vang-trong-nuoc-bat-tang-manh-toi-31-trieu-dong-moi-luong-post1071552.vnp
Copy Link
https://www.vietnamplus.vn/gia-vang-trong-nuoc-bat-tang-manh-toi-31-trieu-dong-moi-luong-post1071552.vnp
Đọc tiếp
Giá cả thị trường
    Đọc tiếp
      Nổi bật
          Mới nhất
            Đọc nhiều
              Kinh doanh
              Giá vàng nhẫn vượt 160 triệu đồng/lượng, đắt hơn vàng miếng
              • Mặc định

              THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

              Hotline: 0934 036 286

              Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

              Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

              Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

              Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

              Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

              Liên hệ quảng cáo:

              0908 377 442Email: [email protected]

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO