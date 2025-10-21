Giá vàng nhẫn vượt 160 triệu đồng/lượng, đắt hơn vàng miếng

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 153-154,6 triệu đồng/lượng, cùng tăng 3,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, hiện Công ty Phú Quý giao dịch từ 151,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn giao dịch từ 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) và Công ty này đang có giá bán ra cao hơn 6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC của các công ty khác.